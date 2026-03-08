“La situación es muy difícil”: Gestores culturales en alerta ante el desfinanciamiento nacional

Instituciones como el Instituto Nacional del Teatro (INT) y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) han sufrido fuertes recortes, además de que se han registrado despidos de personal en organismos culturales, afectando la operatividad de programas federales y la preservación del patrimonio.

El doctor Carlos Leyes, destacado actor, director, dramaturgo y referente del teatro en la provincia de Formosa, habló sobre la profunda crisis en el sector cultural nacional, caracterizada por un fuerte desfinanciamiento desde el Gobierno del presidente Javier Milei, con despidos masivos y la disolución de organismos clave bajo la justificación de reducir el gasto público y combatir la supuesta “ideología”.

“Todo lo que tiene que ver con el sector teatral y el cinematográfico se encuentra verdaderamente una situación muy difícil, dado que el Gobierno nacional, como ya todos saben, ha decidido desfinanciar estas actividades”, advirtió Leyes en declaraciones recogidas por AGENFOR.

Recordó, en ese sentido, que “hace poco se sancionó la reforma laboral, la cual que contiene en los artículos 210 y 211 prácticamente la desfinanciación definitiva del INCAA, y por lo tanto, todas las posibilidades que el Instituto tenía hasta el momento, a través del Fondo de Fomento Cinematográfico, van a quedar sin financiación”.

Alertó que ello hará que “se reduzcan en más de un 50% las posibilidades de producir cine en Argentina”, industria que ya viene castigada porque la crisis económica generada por las medidas libertarias “está impactando”.

Y graficó, a modo de ejemplo, que “ha bajado prácticamente un 30% todo lo que tiene que ver con la compra de entradas cinematográficas, lo cual también afecta la recaudación”.

“Todos los artistas, quienes estamos ejerciendo el oficio de la cultura en el interior, estamos en alerta, porque aportes desde el Gobierno nacional no existen, entonces, cada una de las provincias sostiene sobre sus espaldas el aspecto de la gestión cultural, así como lo vienen haciendo en la cuestión educativa, la de salud, la seguridad y lo social”, remarcó.

En el caso de Formosa, enfatizó que “la gestión cultural está ejercida”, de manera que “tenemos ofertas prácticamente todos los fines de semana, y esto es lo importante, porque son libres y gratuitas para la gente, y eso, para un Gobierno implica una inversión en política cultural”, valoró, al concluir.



