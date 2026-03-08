Operativo de castración y vacunación gratuita para animales de compañía en el barrio Evita

La Municipalidad de Formosa llevó adelante este jueves un nuevo operativo del programa Castramóvil en la cancha del barrio Evita, donde se brindó atención veterinaria gratuita para perros y gatos desde las 8 hasta las 12 horas, con servicios de castración, vacunación antirrábica y desparasitación.

La jornada forma parte del trabajo territorial que la Direccion de Zoonosis y Protección Animal, dependiente de la Secretaria de Acción Social, viene sosteniendo en los barrios de la ciudad para fortalecer la salud animal, controlar la población de perros y gatos callejeros y concientizar a los vecinos sobre el cuidado responsable de sus animales de compañía.

Franco Ramírez, veterinario del PROMEPO (Programa Municipal de Equilibrio Poblacional de Perros y Gatos), explicó cómo el trabajo sostenido desde la gestión municipal fue generando un cambio de conciencia, sobre todo entre los más jóvenes. "Hoy en día se inculca mucho dentro de la familia que los chicos, los jóvenes, sean responsables de sus animales, aparte que el animal ha pasado a ser parte de la familia y no un mero objeto de decoración, está integrado a la familia", señaló. Y destacó: "Se puede ver cómo vienen siempre los chicos acompañados con los padres o a veces muchachos y muchachas jóvenes que vienen con sus animales para ser responsables y aprender un poco de cómo es el cuidado".

Que los jóvenes se acerquen por iniciativa propia a vacunar o castrar a sus animales de compañía habla de un cambio cultural que no se logra de un día para el otro. Es el resultado de años de presencia en los barrios, de operativos que se repiten y que van instalando en las familias la idea de que hacerse cargo de un animal implica también ocuparse de su salud y de su reproducción.

Consultado sobre la importancia de castrar y desparasitar, Ramírez lo explicó desde lo sanitario. "Lo que importa es la sanidad animal, porque siempre conlleva un riesgo de que nos puedan contagiar ciertas enfermedades; como algunas parasitosis, las sarnitas y todas esas cosas que se pueden transmitir a las personas, además de otras enfermedades mucho más complejas como la rabia, leishmaniosis", detalló. Y sobre la castración, precisó: "Tiene varias ventajas; primero la salud del animal, que evita que se muerda o que se peleen. Otro es el control poblacional, que es a lo que apuntamos nosotros con todas estas medidas de castraciones gratuitas y el Castramóvil, porque como puede notarse hay menos animales deambulando".

Ramírez reconoció que el programa lleva más de seis años de trabajo continuo y que los resultados se notan en las calles, aunque el desafío sigue vigente. "Nosotros hemos notado a lo largo de estos años que ha disminuido el número de perros vagabundos, pero la gente por ahí se relaja y se notan que hay camadas nuevamente", advirtió. Y fue directo: "No alcanzamos a cubrir, desgraciadamente, por más que se dan infinidad de turnos, a veces no alcanzamos a llegar al momento antes de que tenga esa camada de cachorros. Por eso es que insistimos e insistimos para que la gente se acerque, averigüe y saque su turno".

El programa Castramóvil recorre los barrios de la ciudad como parte de las políticas del intendente Jorge Jofré de llevar los servicios municipales al territorio donde los vecinos los necesitan.

Que el veterinario llegue a la cancha del barrio y no que el vecino tenga que trasladar a su animal hasta el centro de la ciudad hace que el acceso al servicio sea real y no solo una posibilidad teórica para quienes no tienen vehículo o no pueden costear un traslado.

Los vecinos que deseen acceder al servicio de castración gratuita pueden solicitar turno enviando un mensaje de WhatsApp al 3704–605703 con la palabra "CASTRAMOVIL".



