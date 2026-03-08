El intendente Jofré distinguió al Dr. Juan Carlos Candía por casi seis décadas al servicio de la salud

El intendente Jorge Jofré distinguió al doctor Juan Carlos Candía, médico cirujano, en reconocimiento a su compromiso, su vocación de servicio y su destacada labor profesional al cuidado de la salud de la comunidad formoseña.

Se trató de un justo homenaje institucional que la Municipalidad le tributó a uno de los profesionales más respetados de la historia sanitaria de la ciudad.

Candía ejerce la medicina en Formosa desde octubre de 1967. Son casi 59 años ininterrumpidos frente a un quirófano, en una consulta, al lado de un paciente. Cuando llegó a la ciudad tenía poco más de 25 años, egresado de la Facultad de Medicina de La Plata, donde había presidido el Centro de Estudiantes Formoseños, y traía consigo la decisión de volver a su tierra para ejercer la profesión. No se fue más.

Durante el homenaje el Dr. Candia, sumamente emocionado dijo “me siendo un triunfador en mi tierra y recibo este reconocimiento con mucha alegría”.

Es de destacar que Candia, a lo largo de esas casi seis décadas construyó una trayectoria que lo llevó a ser miembro honorífico de la Asociación Argentina de Cirugía y miembro de Colegio de la Asociación Americana.

Fue miembro fundador de la Sociedad de Cirugía de Formosa, miembro fundador del Sanatorio González Lelong y 3 de Diciembre, y fundador de LALCEC Formosa, además hizo la primer cirugía laparoscópica de Formosa.

Se convirtió en referente de la Clínica 3 de Diciembre de Formosa, fue el primer delegado organizador de la Universidad Nacional de Formosa y ejerció como profesor de Cirugía en la Universidad Nacional del Nordeste. En 2017, la Fundación Garrahan lo homenajeó y reconoció por sus 50 años de aporte a la medicina.

Lo que Candía representa para Formosa excede cualquier título académico o distinción profesional. Hay generaciones enteras de formoseños que pasaron por sus manos en un quirófano, que lo tuvieron como médico de cabecera, que lo conocen por el trato cercano y la dedicación con la que ejerce una profesión que para él nunca fue solo un trabajo. En una provincia donde durante décadas los profesionales de la salud más calificados emigraban hacia los grandes centros urbanos del país, Candía se quedó. Se quedó cuando Formosa no tenía universidad, cuando la infraestructura sanitaria era precaria y cuando quedarse significaba renunciar a las oportunidades que otros centros le hubieran ofrecido a un cirujano de su nivel.

La Municipalidad, bajo la gestión del intendente Jofré, dejó constancia institucional de ese reconocimiento. La distinción lo honra por "su compromiso, vocación de servicio y destacada labor profesional al cuidado de la salud de nuestra comunidad", y señala que "su dedicación y calidad humana constituyen un ejemplo para todos los formoseños".

Homenajear a un hombre que lleva casi seis décadas ejerciendo la medicina en la misma ciudad donde eligió quedarse cuando todo empezaba, es también una forma de decir qué tipo de valores reconoce y defiende esta gestión. La trayectoria de Candía encarna algo que no se aprende en ninguna facultad: la decisión de poner una vida entera al servicio de la comunidad en la que uno nació, sin buscar otro escenario, sin necesitar otra vidriera. Formosa le debe mucho al doctor Candía, y este reconocimiento del intendente Jofré es la manera en que la ciudad, a través de su gobierno municipal, se lo hizo saber.







