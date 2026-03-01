Formación para el Desarrollo con Mirada Federal

Los jóvenes formoseños Marcelo de Los Santos, Katherina Orzuza y Fernanda Bogado participaron recientemente del programa Magazine de Canal 3, conducido por Roly Acosta, oportunidad dónde compartieron sus experiencias tras formar parte del programa: “Gestión para el Desarrollo” del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Durante la entrevista, los jóvenes destacaron el valor de la Escuela Federal del Desarrollo, un espacio orientado a la formación de futuras y futuros líderes de todo el país.

En ese ámbito se promueve la capacitación en torno a los principales desafíos de la agenda pública, con el objetivo de impulsar proyectos de políticas públicas que contribuyan al desarrollo de las provincias desde una perspectiva verdaderamente federal.

Asimismo, hicieron referencia a la reciente jornada realizada en el Polo Científico y Tecnológico, donde el gobernador Gildo Insfrán y el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, firmaron importantes convenios destinados al financiamiento productivo y al fortalecimiento de la Escuela Federal para el Desarrollo.

De esta manera, se reafirma el compromiso con la formación de recursos humanos y con la generación de herramientas que promuevan el crecimiento y el desarrollo de las provincias argentinas.







