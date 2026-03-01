Ola de calor en el NEA: Formosa bajo alerta amarilla por temperaturas extremas





El SMN advirtió por una masa de aire tropical que afecta a la Región del Nordeste Argentino y mantendrá el ambiente sofocante durante la próxima semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la provincia de Formosa se encuentra bajo un alerta amarilla por calor extremo en algunas zonas del territorio.

Según detalló el organismo, este nivel de alerta representa un efecto leve a moderado en la salud, con temperaturas que pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, así como personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

De momento, este alerta rige para los Departamentos de Formosa, Laishí, Pilagás, Pilcomayo y Pirané.

Ante ello, el SMN recomienda aumentar el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada, no exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas), prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas y evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

También, ingerir frutas y verduras, reducir la actividad física, usar ropa ligera, holgada y de colores claros, como sombrero, anteojos oscuros; como además permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá solicitar de inmediato asistencia médica, trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

Para la semana venidera, se esperan temperaturas máximas de 35º a 37º, con térmicas que superen los 40º.



