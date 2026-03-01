En el centro de salud 28 de junio se llevó a cabo un parto de urgencia con exitoso resultado

Tanto la mamá, vecina del barrio, como su bebé que pesó al nacer 3.710 gramos se encuentran en muy buen estado de salud.

La red de salud pública de la provincia demostró una vez más su eficiencia y preparación ante situaciones críticas. El equipo del centro de salud del barrio 28 de junio realizó con éxito un parto de urgencia, garantizando el bienestar de la madre y del recién nacido.

Según lo relató el director del efector, el doctor David Bogarín, el hecho ocurrió aproximadamente a las 17:00 horas del viernes 27 de marzo, cuando Yesica Insfrán, de 32 años, quien cursaba su quinto embarazo, acudió al centro de salud refiriendo contracciones uterinas sostenidas.

Tras una evaluación inmediata, efectuada por la licenciada en obstetricia Erika Vacazur se constató un trabajo de parto avanzado. Si bien, se activó el protocolo para su derivación al Hospital de la Madre y el Niño, debido a la velocidad del proceso ya que en pocos minutos la embarazada presentaba dilatación completa, se determinó que el parto se lleve a cabo en el centro de salud para evitar que el nacimiento se produzca en la vía pública durante el traslado.

Cabe destacarse, que el procedimiento se desarrolló en óptimas condiciones, con todo el equipamiento, insumos y elementos necesarios, garantizando a la madre y al niño la mejor atención brindada por el equipo interdisciplinario de este centro de salud.

Bogarín mencionó, que luego del alumbramiento y la expulsión total de la placenta “en condiciones favorables”, el binomio madre-hijo fue trasladado por el SIPEC al Hospital de la Madre y el Niño para los controles de rutina postparto, “donde ambos permanecen en excelente estado de salud”.

Más adelante, resaltó la relevancia de la capacitación constante que ofrece el Gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, a todos los equipos de los centros de salud y hospitales de la provincia, a fin de que “estemos preparados para afrontar estas emergencias, siempre con el enfoque humano que tiene la atención pública en Formosa”.

Asimismo, remarcó la importancia “de contar con un equipo de salud que sigue los lineamientos del parto respetado y humanizado, y de llevar adelante una atención que sea cada vez más cercana a la comunidad, tal como se hace en los demás efectores sanitarios de la provincia”.

Al mismo tiempo, hizo notar “la solidez de la política sanitaria provincial, que posibilita que, incluso los centros de salud de primer nivel de atención, cuenten con el recurso humano y con todo lo necesario para dar respuesta efectiva al cuidado de la salud y de la vida de las formoseñas y formoseños”.

Excelentes resultados

Por su parte, la licenciada Erika Vacazur, obstetra que tuvo a su cargo el parto, subrayó también la importancia de que todo el procedimiento pudo desarrollarse bajo los lineamientos de la Ley Nº 25.929 de Parto Respetado, asegurando un trato digno, la protección de la intimidad de la mujer y el acompañamiento de su pareja en todo momento.

Agregó, que como resultado del esfuerzo y el compromiso conjunto de todo el equipo de salud “a las 18:28 horas nació un varón vigoroso, con un peso de 3.710 gramos y un puntaje Apgar de 9/9, lo que nos indicó una vitalidad óptima”.

La médica de guardia, Martha Marcano, fue la encargada de recepcionar al niño y durante todo el proceso se contó con el apoyo y la colaboración de licenciados en enfermería y todo el personal del efector.

Una madre feliz y agradecida

La señora Yesica Insfrán, agradeció “a todos los que me ayudaron a tener a mi bebé. La atención de todos fue muy buena, especialmente, de la licenciada Vacazur, que además durante todo mi embarazo me hizo los controles”.

Del mismo modo, hizo llegar su agradecimiento al personal del SIPEC “que me trasladó hasta el Hospital de la Madre y el Niño y me dio una muy buena atención a mí y a mi bebé”.

“Llegué al hospital más o menos a las 20 horas de ayer, ingresé por la guardia luego pasé a sala de parto donde me hicieron todos los controles y mi bebé lo mismo en la parte de pediatría, por suerte él está muy bien, no tuvo que ir a Neo. Estoy muy agradecida con todos”, afirmó al finalizar.



