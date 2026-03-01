El MCE realizó la edición especial “Pascuas” este fin de semana

La iniciativa, fortalece el desarrollo local y generar oportunidades para el crecimiento de los emprendedores formoseños.

Este sábado 28, la Subsecretaría de Empleo, habilitó la edición especial “Pascuas” del Mercado Comunitario de Emprendedores, en un espacio que combina producción, cultura y entretenimiento, con una amplia variedad de propuestas y que se extenderá hasta este domingo 29.

Entre los sectores destacados estuvieron el gastronómico, sector mujer, espacio matero y un atractivo sector oriental, además de actividades recreativas destinadas a las infancias.

También hubo una clase magistral de elaboración de roscas y huevos de Pascua, a cargo de especialistas, junto con un show infantil en vivo que aportó alegría y diversión para las familias presentes.

Al respecto, María Ángeles Vicentín, a cargo de la Subsecretaría de Empleo, conversó con AGENFOR y detalló que, en esta oportunidad, convocaron a emprendedores que realizan roscas y huevos de pascuas artesanales, pero también, “otros tipos de cositas dulces y saladas, para que la gente pueda venir este fin de semana a ver qué hay para comprar para la mesa del domingo de Pascua”.

En ese sentido, dijo que participan más de 40 emprendedores y también estuvieron presente el programa Soberanía Alimentaria Formoseña que presentó una canasta con productos para Pascuas y la Dirección de Género de la Policía de Formosa con un stand informativo.

“Estamos muy contentos de esta edición, de volver al Galpón y los invitamos a todos y todas que puedan venir a recorrer, a pasear, a comprar a los emprendedores”, indicó.

Por último, Vicentín puso en valor este tipo de políticas públicas que lleva adelante el Gobierno provincial con el fin de acompañar a los emprendedores “no sólo con herramientas de formación, sino también con espacios donde, de manera libre y gratuita, pueden mostrar y vender sus productos”.

“Lo que genera esta economía que cuidamos también nosotros a los emprendedores, a los formoseños y sobre todo esto, que a la mesa del formoseño llega un producto elaborado por otro formoseño”, concluyó.



