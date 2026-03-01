Nuevo incremento de las naftas y el gasoil con lo cual llenar el tanque ya supera los $120 mil en Formosa

Desde diciembre del 2023 a la fecha, los combustibles en general tuvieron un aumento superior al 210%, en lo que va de marzo 2026 registraron un incremento del 20% alcanzando un 63,6%, muy por encima de la inflación acumulada del 33,1%-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, informó que, luego de un relevamiento llevado a cabo en las distintas estaciones de servicio de nuestra jurisdicción, se registraron este lunes nuevos incrementos, lo que nos permite afirmar que tanto Formosa, Mendoza y Misiones, tuvieron entre 7 y hasta 13 aumentos en los carburantes, según sea la petrolera de que se trate en lo que va del presente mes. De esta manera, al mediodía del 30 de marzo del corriente año, los valores son los siguientes: * YPF nafta Súper a $ 2050 variación 3,02% ($60), la Infinia $2253 variación 3,11% ($68), el Diésel 500 a $ 2370 variación 9,07% ($197), el Diésel Premium a $ 2238. * En tanto las estaciones de servicios de AXION la nafta Súper a $ 2089 variación 3,47% ($70), la Quantium a $ 2349 variación 2,17% ($50), el gasoil Diésel $ 2299 variación 1,32% ($30) y el Quantium Diesel a $ 2439 variación 3,39% ($80). * SHELL naftas Súper a $ 2109 variación 5,50% ($110), la V Power a $2399 variación 4,76% ($109), en tanto el Gasoil Común a $ 2317 variación 5,37% ($118) y el V-Power $ 2533 variación 5,59% ($134). * Por último, las de Bandera Blanca la nafta Súper -, gasoil $ 2245 variación 4,66% ($100), la premium a $ 2469 variación 8,81% ($200), el Euro Diésel a $ 2549 variación 11,36% ($260). Gialluca denunció que, cuando el precio de los combustibles, sube todos los días, “ya no es el mercado el responsable, sino que nos encontramos directamente frente a directivas abusivas avaladas por el Gobierno Nacional”. La explicación oficial se repite: la guerra al otro lado del mundo, el petróleo, el precio internacional del barril. Cada aumento de combustible aparece envuelto en ese mismo -relato oficial-, pero cuando analizamos la estructura del precio del combustible que es aproximadamente el siguiente: * 50% corresponde al petróleo. * 31% a refinación y logística. * 13% a impuestos. * 6% a biocombustibles, quiere decir que, solo la mitad del precio depende del petróleo. Por ello, toda vez que, el Gobierno Nacional intenta justificar estas subas por la guerra de Medio Oriente o el barril internacional, la explicación se convierte en un engaño, porque el otro 50% del precio, depende de decisiones internas: impuestos, márgenes de refinación, logística y política energética, “con lo cual, tenemos un escenario donde las que ganan son, las petroleras y el Estado Nacional que recibe más impuestos, los cuales, no los coparticipa y tampoco les da el destino que les corresponde por ley, como es el caso de los fondos destinados a la reparación de las rutas nacionales de todo el país”.

Fuerte aumento del gas envasado golpea a todas las familias formoseñas: este impacto recae en todos los hogares y el mismo, no será menor en un contexto de inflación creciente, deterioro del poder adquisitivo y con un gran endeudamiento de las familias que deberán atravesar el invierno con nuevas subas y con un inexistente Programa Hogar, que no abona la ANSES desde el año 2025. Del relevamiento concretado en las distribuidoras privadas como Total Gas y otras, el precio de la garrafa de 10 kg al mostrador llegó a los $26.000, a domicilio a $30.000, la de 15 kg $39.000 mostrador y $42.000 a domicilio, en tanto el tubo de 45 kg se cobra a domicilio y mostrador a $92.000, “sus propietarios o responsables ya anticiparon que estos valores se mantendrán vigentes por unos días, toda vez que se esperan nuevos aumentos”. De esta manera, estos valores, se incrementan sustancialmente, en los barrios más alejados de la ciudad y en las diferentes localidades del interior provincial, “a pesar de que la Empresa Estatal Refsa Gas distribuye la garrafa de 10 kg a $26.000”, pero al existir un mercado del gas totalmente desregulado por el Estado Nacional y sin que existan precios de referencia, los sectores privados están fijando valores con ganancias injustificadas que deben pagar los usuarios.



