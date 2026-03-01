Jofré y representantes del área comercial firmaron acta para definir horario de cierre de comercios durante la Semana Santa
Durante la mañana de este lunes, el intendente Jorge Jofré en reunión con representantes de la Federación Económica, el Centro Empleados de Comercio; la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas, rubricó un acta acuerdo a fin de dar conformidad al horario de cierre de los comercios locales para la Semana Santa.
En ese marco se acordó el cierre definitivo de comercios para el viernes 3 de abril, a las 13 horas, en el contexto de Semana Santa.
Firmaron el documento, junto al Jefe Comunal, el presidente de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Formosa, Carlos Werlen; el secretario General del Centro Empleados de Comercio, Aníbal Alarcón y el secretario de la Federación Económica, Enrique Saporitti.
Participaron además el representante legal del CEC, Dr. Juan Micieli; procurador General, Dr. Fernando Rigotti y el Director de Bromatología municipal, Dr. Jorge Tarantini.
“Creo profundamente en estos consensos que se construyen escuchando a todas las partes, buscando siempre una salida justa, razonable y beneficiosa para nuestra comunidad”, destacó el intendente Jofré.