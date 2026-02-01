Nuevo aumento de la nafta y el gasoil en todo el país

Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, los combustibles en Argentina han registrado un aumento acumulado superior al 250% - 277% hasta finales de 2025, superando la inflación acumulada. Este incremento se debió a la devaluación inicial del peso, la liberación de precios y la actualización de impuestos-

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se indicó que desde el 1 de marzo volvieron a subir los combustibles en las estaciones de servicio de nuestra provincia, situación que tomó a la mayoría de los consumidores por sorpresa, enterándose al momento de abastecer sus vehículos, generándose enojos e impotencia, ya que el Gobierno Nacional oficializó una actualización de los impuestos a los combustibles y el impacto se trasladó de inmediato al precio de los mismos en surtidores, medida que afectó directamente el valor del litro de nafta y gasoil en las estaciones de servicio. El aumento de la nafta responde a la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC). El ajuste promedio es del 1,1% y se aplica de manera directa sobre el precio final. En números concretos, el precio de la nafta súper; depende de cada provincia y cada estación de servicio y bandera, sumando $17,38 por el ICL y $1,06 por el impuesto ambiental. El aumento del gasoil también surge de la actualización de los impuestos a los combustibles, incrementándose $14,88 por el tributo general y $1,69 por el gravamen ambiental. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, sostuvo que, de esta manera, los consumidores estaremos pagando mayores costos en bienes y servicios, toda vez que, esta medida, impacta en el incremento del costo en el transporte de cargas, máxime en nuestra provincia, alejada de los grandes centros de producción, desde donde se abastece, mediante camiones, a lo que se le suma el hecho de que Vialidad Nacional autorizó también un incremento del 19% en los peajes de rutas y autopistas administradas por Corredores Viales S.A.. El Funcionario Provincial, señaló que, durante 2024 y comienzos de 2025, el Gobierno Nacional postergó parte de estos incrementos. En marzo decidió aplicar solo una fracción del aumento pendiente y diferir el resto hasta abril, por lo cual, el precio de la nafta y el gasoil, podría volver a subir si se aplican los incrementos postergados.

Tras el conflicto de Medio Oriente el petróleo sube entre 7 y 10%: Sin retenciones, ni barril criollo: la suba del petróleo mundial expone la fragilidad económica argentina. El Brent (referencia mundial para fijar el precio del petróleo), ya superó los 78 dólares y los expertos no descartan que, si persiste el cierre del Estrecho de Ormuz, el barril alcance o supere los 100 dólares en las próximas semanas. Para la Argentina, esto representa una paradoja brutal: el precio internacional sube, pero nuestra vulnerabilidad estructural nos deja expuestos precisamente cuando más deberíamos protegernos. Hasta hace poco, Argentina contaba con un mecanismo de defensa poco valorado: el precio interno del barril criollo. Este sistema funcionaba como amortiguador ante los movimientos del mercado internacional. Si el Brent explotaba, el combustible subía más lento porque el crudo local se pagaba a un valor "acordado" entre refinadoras y provincias productoras. Ese escudo desapareció. El gobierno de Javier Milei, mediante el DNU Nº 70/2023 y los acuerdos posteriores con provincias productoras, eliminó las retenciones a las exportaciones de petróleo convencional y liberó totalmente las ventas al exterior. Las petroleras ya no necesitan permiso para exportar ni para fijar precios internos en dólares. El "barril criollo" se alineó con el Brent, y con él, nuestra debilidad. Además, eliminó los subsidios a los combustibles y desarticuló los mecanismos de fijación de precios internos. No hay cupo de abastecimiento garantizado para el mercado doméstico. Las petroleras venderán al mejor postor, y si el exterior paga más, el interior quedará rezagado o pagará precios de exportación. Si el Brent supera los 100 dólares, las exportaciones petroleras crecerán, pero la inflación trepará 2 o 3 puntos adicionales, solo por el aumento del costo de transporte. Camiones, trenes, barcos: toda la logística de alimentos y productos básicos se encarecerá automáticamente.



