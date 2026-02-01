Escuela Municipal de Artes y Oficios abre inscripciones con 24 cursos gratuitos en 11 sedes

La Municipalidad de la ciudad, a través de la Secretaría de Acción Social, informa que abre este jueves 5 de marzo las inscripciones para el ciclo 2026 de la Escuela de Artes y Oficios, con una oferta de 24 cursos de capacitación en oficios que se dictarán de manera completamente gratuita en 11 sedes distribuidas en distintos barrios de la ciudad.

Los interesados podrán inscribirse en el Centro de Capacitación Municipal del barrio La Alborada, ubicado en la intersección de las calles Diagonal y Berutti, en dos turnos: de 8 a 12 horas y de 16 a 20 horas.

Los cupos son limitados y se asignarán por orden de llegada.

Los requisitos para anotarse son ser mayor de 18 años, presentar fotocopia del DNI y contar con la primaria completa.

La oferta de este año abarca oficios que van desde los rubros técnicos y de servicios hasta las disciplinas artesanales y de cuidado personal. Los cursos disponibles son: Fofucha, Bio-Arte, Mecánica de Motos, Auxiliar en Instalación Eléctrica Domiciliaria, Estética Corporal, Auxiliar en Panadería, Carpintería Fina en Aluminio, Auxiliar en Peluquería, Herrería Artesanal, Decoración de Tortas y Mesas Dulces, Bartender, Auxiliar en Repostería, Diseño de Moda Sustentable, Refrigeración General, Mantenimiento de Piscinas, Amigurumis, Cosmética Natural y Aromaterapia, Mantenimiento y Reparación de Split y Aire Acondicionado, Auxiliar en Panadería y Repostería sin TACC, Barbería, Deco-Textil, Herrería para Mujeres, Auxiliar en Farmacia y Belleza de Manos y Pies.

La Escuela de Artes y Oficios funciona de manera ininterrumpida desde hace varios años como una de las políticas centrales de la gestión del intendente Jorge Jofré en materia de inclusión y formación laboral.

A lo largo de sus distintas cohortes ha capacitado a miles de vecinos y vecinas que hoy trabajan de manera independiente o se insertaron en el mercado formal gracias a los oficios aprendidos en las aulas municipales.

Que los cursos se dicten en 11 sedes barriales responde a una decisión concreta: que la distancia o el costo del transporte no sean un obstáculo para quien quiere formarse.



