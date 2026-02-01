Justina Almirón destacó el fuerte respaldo al sector privado y productivo en el balance del Gobernador Insfrán

La presidenta del Comité Consultivo de la Cámara de Mujeres Empresarias de Formosa (CAMEFOR) y socia fundadora de la institución, Justina Almirón, analizó el balance de gestión del gobernador Gildo Insfrán y resaltó especialmente las políticas de acompañamiento al sector privado, a las PYMES y a las cadenas de valor.

Almirón destacó que “el financiamiento en condiciones favorables es una herramienta concreta para sostener y fortalecer el entramado productivo formoseño”, al referirse a los créditos otorgados junto al Consejo Federal de Inversiones por $591 millones destinados a mujeres empresarias, cadenas de valor y proyectos productivos. Asimismo, valoró el subsidio provincial de tasas de interés por $624 millones orientado a proyectos sustentables.

“Estos números reflejan una decisión política clara de acompañar a quienes producen, invierten y generan trabajo en nuestra provincia, aun en un contexto nacional adverso”, expresó.

La dirigente empresaria también puso en relieve el fortalecimiento de la actividad emprendedora, señalando que 2.700 emprendedores lograron un volumen total de ventas superior a los $908 millones en espacios de comercialización promovidos por el Estado provincial.

En relación al sector agropecuario, Almirón destacó la continuidad de la política de diversificación productiva y el acompañamiento al trabajo rural a través del PAIPPA, con apoyo técnico, insumos y financiamiento, permitiendo que los productores comercialicen sus excedentes y fortalezcan el arraigo de la familia rural.

Asimismo, valoró la articulación público-privada estratégica para el desarrollo industrial, incluyendo el impulso a la industria biosiderúrgica y otras cadenas de valor, junto al Plan de Manejo de la Cuenca Forestal. También subrayó que 470 productores paipperos comercializaron 7.286 cabezas de ganado a través de remates organizados en distintas localidades, fortaleciendo la organización productiva y evitando la especulación.

Finalmente, Justina Almirón sostuvo que “cuando el Estado garantiza financiamiento, infraestructura, conectividad y herramientas para producir, no solo se protege el empleo sino que se consolida un modelo de desarrollo con inclusión y mirada federal”.