Norma Ríos destacó el superávit fiscal, el apoyo al sector privado y el impulso a mujeres empresarias en Formosa

La presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias de Formosa (CAMEFOR), Norma Ríos, subrayó la impecable gestión del ejercicio 2025, destacando el superávit superior a los 34 mil millones de pesos anunciado por el gobernador Gildo Insfrán, algo que le permitiría pagar por 12 años consecutivos los salarios de los estatales formoseños sin endeudamiento. “ Ningún Gibernador de la Argentina, puede hacer eso”, enfatizó.

Ríos subrayó que este equilibrio fiscal genera estabilidad tanto en la gestión pública como en la economía privada. En ese contexto, destacó los créditos por 591 millones otorgados junto al CFI, y los subsidios a tasa de interés por 624 millones, que impulsaron proyectos productivos sostenibles. También destacó el apoyo a 2.700 emprendedoras.

Párrafo aparte, Ríos enfatizó que, a pesar de las importantes bajas en la coparticipación enviada por el Gobierno Nacional, la paralización de la obra pública y otras quitas que afectaron al interior, Formosa no detuvo sus obras, mantuvo el desarrollo y garantizó un Estado presente, que sigue siendo garante de derechos.

“En medio de dificultades externas, Formosa demostró una vez más su resiliencia, su modelo de gestión que prioriza a la gente y un Estado que no se ausenta. Seguimos construyendo una provincia con oportunidades, inclusiva y con un horizonte de progreso", concluyó Ríos.