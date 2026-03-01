Namqom: Un adolescente lesionó a un joven en una pelea y lo retuvieron

• El herido fue trasladado al Distrital Ocho y derivado al Hospital Central

Efectivos de la Subcomisaría Namqom intervinieron en un hecho de desorden y retuvieron a un adolescente de 14 años, que hirió con un machete a un joven de 18.

El hecho ocurrió este miércoles, alrededor de las 7:45 horas, sobre la Ruta Nacional 11, en inmediaciones a la manzana 22 del barrio Namqom.

Los policías fueron de inmediato al lugar, donde estaba un vecino con una herida de arma blanca en el rostro, razón por la cual el personal de salud lo trasladó hasta el Hospital Distrital Ocho y derivado luego al Hospital Central.

Luego se inició la investigación del caso, se retuvo al presunto agresor, de 14 años, y se dio intervención al Juzgado de Menores.











