Apresaron a dos sujetos y recuperaron objetos sustraídos de una vivienda

• La intervención se realizó en el barrio Lote Rural 135

Uniformados de la Comisaría Seccional Novena detuvieron a dos sujetos y recuperaron herramientas, un parlante y un motor elevador de agua sustraídos de una vivienda en construcción, en el marco de una causa judicial por robo.

El martes último, alrededor de las 19:00 horas, personal policial verificó un requerimiento frente a la manzana 58 del barrio 28 de Junio de esta ciudad, de esta ciudad, donde un ciudadano tenía demorados a dos sujetos que sorprendió cuando sustraían elementos de valor de un inmueble del Lote Rural 135.

De acuerdo a las averiguaciones realizadas, los individuos habrían violentado la reja de una ventana del sector de la cocina de una casa en construcción, desde donde sustrajeron varios objetos.

Tras el hecho, intentaron darse a la fuga con un bolso con herramientas varias, un parlante portátil, un motor elevador de agua, un taladro percutor, dos alargues y otros elementos.

Los uniformados realizaron recorridas preventivas por la zona y lograron demorar a los presuntos autores frente a la manzana 58 del barrio 28 de Junio, procediendo a la aprehensión de ambos sujetos y al secuestro de los bienes sustraídos.

Luego llegó el damnificado, quien reconoció los elementos como de su propiedad.

Personal de la Delegación de Policía Científica Nueva Formosa realizó la documentación en el lugar del hecho y de los objetos incautados.

Los dos detenidos y los bienes secuestrados fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.