La Policía detuvo a un hombre y retuvo a un adolescente cuando manipulaban motocicletas con fines delictivos

• También secuestraron una moto y otros elementos de interés

Integrantes de la brigada investigativa de la Unidad Regional Uno (UR-1) sorprendieron a dos sujetos cuando manipulaban motocicletas con fines delictivos, razón por la cual fueron puestos a disposición de la Justicia provincial y se les secuestró la moto en la que se desplazaban, un cuchillo y una llave ganzúa.

El hecho ocurrió el lunes último, alrededor de las 18:00 horas, en el sector de estacionamiento del Casino Neo.

Al intentar identificarlos, los malvivientes huyeron en una Honda Titán y los policías realizaron un discreto seguimiento hasta alcanzarlos en el barrio 2 de Abril; mientras que el acompañante del motociclista intentó lesionar a los policías con un arma blanca.

Una vez controlada la situación, se los identificó, se procedió al secuestro de un arma blanca y una llave ganzúa y se los trasladó hasta la dependencia.

A todo esto, el hombre fue notificado de su situación procesal y el adolescente entregado a su padre en carácter de guarda tutelar.

Además, se contó con la colaboración del personal de la Dirección General Policía Científica, quien documentó el procedimiento. (

INTERIOR

RÍO MUERTO

Hallaron útiles escolares sustraídos

• Los elementos fueron restituidos a la directora del establecimiento en carácter de depósito judicial

Efectivos del Destacamento Río Muerto hallaron y secuestraron útiles escolares vinculados a una causa por hurto ocurrido este último fin de semana en la EPEP N° 90.

El hecho se registró durante el fin de semana, cuando desconocidos ingresaron a una de las aulas y la oficina de dirección para llevarse objetos de valor.

A todo esto, alrededor de las 8:00 horas del martes último, el personal policial que realizaba tareas de seguridad escolar efectuó una recorrida preventiva dentro y fuera del establecimiento educativo, hallando en la parte posterior del edificio dos bolsas.

Ante testigos, verificaron el contenido y constataron la presencia de diversos útiles escolares, entre ellos lápices, compases, gomas de borrar, plastilinas, cintas adhesivas y un cargador de netbook, entre otros objetos.

De acuerdo con lo informado, los elementos guardan relación con una causa judicial por hurto.

El procedimiento fue documentado fotográficamente y los útiles recuperados fueron entregados a las autoridades de la escuela, en carácter de depósito judicial.



