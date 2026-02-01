Nacif destacó el lanzamiento de la segunda siembra y el acompañamiento del Estado a los productores

El intendente de Ingeniero Juárez participó en la localidad de Las Lomitas del lanzamiento del programa Siembra de Segunda “Maíz, Cucurbitáceas y Hortalizas”, impulsado por el Gobierno de la Provincia de Formosa con el objetivo de fortalecer la producción de alimentos estratégicos y acompañar a las familias paipperas del interior provincial.

La actividad se desarrolló en el Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVA) sobre la Ruta Provincial N° 28 y reunió a intendentes, funcionarios provinciales, organismos del Estado y productores de distintas localidades del oeste formoseño.

En ese marco, el jefe comunal destacó la importancia de estas políticas productivas que buscan incrementar la producción local de alimentos como maíz, cucurbitáceas y hortalizas, garantizando la soberanía alimentaria y fortaleciendo el trabajo de los pequeños productores.

“El acompañamiento del Estado con semillas de calidad, bioinsumos, combustible para la preparación del suelo y asistencia técnica permite que más familias productoras puedan seguir desarrollando su actividad y abasteciendo a nuestras comunidades”, expresó.

El programa prevé además la inclusión de más de 1.500 familias paipperas, promoviendo la diversificación productiva y una oferta alimentaria destinada también a instituciones públicas y programas provinciales como el Plan Nutrir.

Durante la jornada, se valoró el encuentro con intendentes y referentes políticos de distintas localidades del oeste provincial, destacando que estos espacios permiten articular acciones para fortalecer el desarrollo productivo regional en el marco del Modelo Formoseño que impulsa el gobernador Gildo Insfrán.

El intendente de Ingeniero Juárez estuvo acompañado por la concejal María Nacif, integrantes de su equipo de trabajo, la dirigente wichí, cacique del barrio Toba y concejal mandato cumplido Ercilia Agüero, la promotora territorial del PAIPPA en Ingeniero Juárez María Cruz, y productores locales que integraron la delegación de la comunidad, quienes participaron activamente de esta jornada productiva junto a representantes de distintas localidades de la provincia.



