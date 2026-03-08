Nacif destaca el apoyo al pequeño productor ganadero y el impacto de las políticas inclusivas en el oeste formoseño

El intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, destacó el acompañamiento que el Gobierno de la provincia brinda a los pequeños productores ganaderos, resaltando la visión compartida con los intendentes Alejandro Moreno de El Chorro, Adolfo Pérez de Pozo de Maza y Antonio Caldera de Los Chiriguanos. Nacif valoró las políticas económicas del gobernador Dr. Gildo Insfrán, que son inclusivas, equitativas y profundas para el interior, con un claro apoyo al sector ganadero.

En ese marco, el intendente subrayó que ya está establecido el cronograma anual de remates ganaderos, incluyendo nuevas regiones. Por ejemplo, el próximo remate será el 26 de este mes en la zona del Cañón y El Quemado, en Laguna Yema.

Esto reafirma que en cada localidad del territorio formoseño, el Estado está presente con asistencia firme. Esta presencia no solo evita que se genere desarraigo, sino que fortalece la economía local, ofreciendo soluciones directas a desafíos concretos. Los pequeños productores pueden vender su hacienda a precios razonables, gracias a políticas estatales que acompañan todo el proceso.

Además, se trata de un trabajo equilibrado y en equipo. Los municipios, aportando infraestructura, colaboran con el Estado provincial. Así, los resultados se ven de manera directa y rápida, generando crecimiento en el lugar de origen.