Con presencia del intendente Mario Brignole, el Concejo Deliberante de la ciudad de El Colorado celebró su primera sesión ordinaria del período 2026.

En ese marco, el presidente del cuerpo, concejal Fernando Brignole, detalló que se procedió a la rendición de cuentas del 2025 en todo lo referido a ayuda a instituciones, colaboraciones, becas, compra de maquinarias, de artículos eléctricos, etc.

Así también la ejecución de los programas alimentarios y de los distintos actos de gobierno. Casita de la Solidaridad a fin de resolver las inquietudes de los ciudadanos.

En torno a la coyuntura económica nacional, resaltó Brignole que se debe actuar con empatía desde lo social, solidaridad y trabajar fuertemente en este sentido, bregando por más justicia social en un trabajo mancomunado con el Concejo Deliberante.







