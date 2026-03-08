Desde el TEP explicaron quién asumirá en reemplazo de Caballero en Gran Guardia

Ante la reciente renuncia del presidente de la Comisión de Fomento de Gran Guardia, el contador Lázaro Caballero, la integrante del Tribunal Electoral Permanente (TEP) de Formosa, la doctora Sandra Moreno, informó quién lo sucederá en el cargo.

Explicó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que Caballero “ya llevaba cumplido más de la mitad del mandato”, por lo tanto, “no hay inconvenientes en que asuma dicho cargo el presidente del Concejo Deliberante del lugar”.

Detalló que conforme a la Ley de Municipios de Formosa N° 1028, el reemplazo culminará con el mandato, mientras que su banca de concejal será asumida por el suplente que le corresponda.

A su vez, aclaró que en la ciudad de Clorinda se tuvo que llamar a elecciones porque el entonces intendente Manuel Celauro, “no había llegado a cumplir la mitad del mandato”.



