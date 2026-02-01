Muracciole destacó el impacto del aumento salarial en Formosa y el superávit provincial en un contexto de recesión nacional

En el marco de un escenario económico nacional marcado por la pérdida del poder adquisitivo y el cierre de empresas, el economista Adrián Muracciole brindó detalles sobre el alcance del aumento del 14% anunciado para los empleados estatales y jubilados de la provincia de Formosa.

En declaraciones recogidas por esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), Muracciole subrayó que el incremento que otorgó el doctor Gildo Insfrán del 14% beneficia tanto a los trabajadores activos, así como a los jubilados provinciales. “En Formosa se paga el 82% móvil, ratificado por la Constitución. Esto significa que una jubilación mínima de la Caja de Previsión Social arrancará en los 820.000 pesos”, explicó.

Un contraste con la realidad nacional

El economista fue tajante al comparar los números locales con los nacionales. “Mientras la inflación del año pasado rondó el 30%, los salarios en Formosa crecieron un 55%, situándose muy por encima del índice de precios”.

“Los que critican el incremento del 14% en Formosa defienden el 2% que Nación les dio a los docentes universitarios o el 1% a los estatales nacionales”, disparó.

Además, comparó la situación de Formosa con provincias vecinas: “Chaco dio un 5% en dos tramos; Corrientes un 6%; y Santa Fe, muy defendida por la oposición local, ofreció aumentos en seis tramos. Formosa lo hace en dos y garantiza un bolsillo de un millón de pesos”.

El “círculo virtuoso” de la economía local

Para Muracciole, esta medida excede lo salarial y se convierte en una herramienta de reactivación comercial, explicando que “si la gente tiene dinero, consume. Este aumento beneficia al circuito económico general; el mes que viene se notará en las ventas de los comercios locales”, aseguró.

Asimismo, denunció una “clara discriminación” por parte del Gobierno nacional en el envío de fondos y sostuvo que “Formosa es una de las tres provincias con menor ejecución presupuestaria nacional por habitante. Por cada peso que se ejecuta en nuestra provincia, se ejecutan más de 6 pesos en CABA”, detalló, agregando que “Nación mantiene una deuda de 270.000 millones de pesos con la caja previsional de la provincia”.

Desendeudamiento y gestión

Al ser consultado sobre cómo la provincia logra sostener estos incrementos en plena crisis, Muracciole señaló dos decisiones políticas fundamentales de la gestión del Gobernador Insfrán relacionada a “la ausencia de deuda financiera desde 2010 y una administración con superávit”

“Formosa es la única provincia que inició las clases inaugurando tres escuelas nuevas”, destacó y manifestó que “mientras el Gobierno nacional dice que 'no hay plata' pero baja impuestos a los autos de lujo, el doctor Gildo Insfrán prioriza el poder de compra de los trabajadores y la infraestructura pública”.

Al finalizar, el economista dejó una reflexión sobre el modelo económico actual de la Argentina, al que comparó con las políticas del año 2000, advirtiendo “sobre los riesgos de sostener un plan basado únicamente en el endeudamiento y la apreciación del peso”.



