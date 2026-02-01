La Policía de Formosa realizó un operativo de asistencia y charlas preventivas en Lote 27

De esta manera la institución policial fortalece su vínculo de proximidad con la comunidad, en una jornada de asistencia, contención y actividades recreativas.

Este jueves 5, la Policía de la provincia de Formosa desplegó un amplio operativo de proximidad y prevención en la comunidad Lote 27, jurisdicción de Las Lomitas.

La comisaria inspector Susana Núñez, presente en el lugar, destacó que estas acciones forman parte de un plan estratégico que busca consolidar la confianza entre el vecino y la institución policial.

Explicó que “es una actividad de proximidad, en donde tratamos de acercarnos para brindar asistencia, contención e información y trabajar no solamente con los adolescentes, sino con las familias”.

Asimismo, indicó que “desde el Comando Superior constantemente tenemos directrices referente a lo que es el acercamiento comunitario”, añadiendo que en el encuentro “se brindan charlas preventivas sobre consumo de sustancias, a través del Área de drogas, también la Dirección de Género y Violencia Intrafamiliar participando de reunimos con las mujeres, repartimos folletería y les damos los números útiles para que puedan acudir ante distintas situaciones de violencia de género o intrafamiliar que ocurre en la comunidad”.

También indicó que se realizan actividades recreativas con espacios de integración para fortalecer el tejido social de la comunidad.

“La Policía brinda un servicio de acción comunitaria que nos permite detectar situaciones de vulnerabilidad e intervenir directamente para garantizar la seguridad”, subrayó Núñez.

Y resaltó que “este acercamiento nos da la tranquilidad de que el vecino nos tiene confianza y que sabe que ante cualquier duda hay un número de teléfono al que puede llamar, una persona a quien acudir y una institución siempre va a estar”.

Por su parte, el presidente de la comunidad Lote 27, Carlos Peralta, expresó su agradecimiento por la “constante” presencia del equipo del Gobierno provincial, asegurando que “nos sentimos muy acompañados porque el gobernador Gildo Insfrán piensa en todos los formoseños, tanto aborígenes como criollos”.

En este sentido, marcó el claro contraste entre el modelo provincial y las políticas implementadas por el Gobierno nacional y expresó que “hace pocos días vimos el discurso del presidente de la Nación (Javier Milei) y no dijo nada de proyectos para el país”.

En cambio, comentó que “nuestro Gobernador anunció obras concretas para Las Lomitas y eso muestra que Insfrán siempre está para nuestro pueblo”, cerró.



