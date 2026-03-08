Municipio y vecinos reparan ruta nacional que no fue incluida en el nuevo plan de concesiones

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, junto al actual Intendente de la Localidad de San Martin Dos, Luis Rivero, dieron a conocer que para garantizar el tránsito vehicular sobre la Ruta Nacional Nº 86, especialmente en los tramos que unen las Localidades de Fortín Leyes, Lugones y Colonia El Ceibal, el Municipio y Vecinos, cansados de reclamar a Vialidad Nacional una solución que nunca llega, decidieron con maquinarias y elementos propios, salir a limpiar las banquinas de la Ruta Nacional Nº 86 y rellenar algunos pozos, para que niñas/os, adolescentes, docentes y productores de la zona, puedan ocupar la misma, tanto para asistir a los distintos establecimientos escolares, como así también, para sacar las materias primas que producen, toda vez que en determinados tramos, el vinal había terminado cerrando totalmente esta traza. El Intendente Rivero, señaló que las reparaciones obviamente son precarias, pero las mismas permiten al menos evitar los permanentes siniestros viales, tanto de motovehículos, vehículos que necesariamente deben transitar por esa Ruta Nacional, al punto que las ambulancias no utilizan la misma, sino que deben circular por la Ruta Provincial Nº 24, ya que por la RN 86 le es imposible hacerlo. El Ombudsman Provincial, señaló que el colapso de alguna rutas nacionales en determinados tramos, ha impulsado a vecinos a tener que hacerse cargo de la reparación de la misma, tapando baches con piedras que son recogidas de la cinta asfáltica más otros materiales que le proporciona el Municipio, trabajo realizado a pulmón y con conocimiento de que se trata de una solución precaria que seguramente tengan que volver a realizar en pocos días, pero asumiendo que un pozo tapado significa un accidente menos, una muerte menos. En tanto, el Ministerio de Economía de Nación, ha autorizado un llamado a licitación pública para concesionar diferentes tramos de rutas nacionales en todo el país, dejando a Formosa fuera de esta alternativa. El Funcionario Provincial, advirtió que, solo entre el 10 y el 11% de la longitud total de la red vial argentina de más de 600.000 kilómetros, incluyendo rutas nacionales, provinciales y caminos municipales, está pavimentada y en condiciones de alta circulación, o sea, que más de 500 mil kilómetros, tarde o temprano, deberán ser sometidos a tareas de reparados o reconstrucción. Estos datos extraídos del Banco Mundial y de otras fuentes sectoriales cobran fuerza en el medio del debate sobre la obra pública y con rutas cuyo estado resulta clave para el desarrollo de las economías regionales. De acuerdo con un informe que hizo público la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo, lo que afecta la seguridad de los viajeros y la logística productiva, denunciando que el abandono del mantenimiento preventivo disparó la siniestralidad, por lo que las víctimas fatales aumentaron un 14% interanual, al alcanzar las 4.369 muertes. El deterioro progresivo de la infraestructura vial se produce fundamentalmente ante la falta de ejecución de obras de construcción, reconstrucción, mitigación, conservación y mantenimiento de las rutas en sus calzadas principales, banquinas, márgenes laterales, zonas libres de obstáculos o zonas despejadas, cunetas de desagüe, señalizaciones horizontal y vertical, iluminación, puentes, entre otros componentes, siendo de esta manera acumulativo y progresivo hasta alcanzar la falla o deformación parcial y total. Se denunció también que, la gestión del presidente Javier Milei subejecutó la mitad del presupuesto en 2024 y 2025, lo que provocó el deterioro de las rutas, la caída de la velocidad media de circulación, el aumento de los costos logísticos para las empresas que transportan bienes y el aumento de la siniestralidad vial.



