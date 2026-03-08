El CEC-Formosa presente en encuentro del Movimiento Mercantil del interior

El secretario general del Centro de Empleados de Comercio-Filial Formosa, Aníbal Alarcón participó recientemente del Encuentro Nacional del Movimiento Mercantil del Interior, que congregó a dirigentes sindicales de 105 filiales de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS)

En el predio de Parque Norte de CABA tuvo lugar la apertura del mencionado cónclave a cargo del líder mercantil Armando Cavalieri, quien realizó un análisis detallado de la situación general del mundo laboral y el estado actual de la obra social de los empleados de Comercio (OSECAC). Posteriormente, invitó a su presidente, Carlos Pérez, a brindar un informe técnico al respecto.

El Secretario General de FAECyS destacó que “el sindicalismo reafirma su compromiso permanente: se fortalece ante cada desafío, se moviliza con responsabilidad y se inspira en las conquistas que consolidan los derechos de las y los trabajadores”.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el análisis de la Ley de Modernización Laboral, cuya exposición principal estuvo a cargo del doctor Alberto Tomassone, quien abordó los desafíos futuros y abrió un espacio de reflexión sobre las transformaciones que atraviesa el sector. A lo largo de la jornada, diversos debates enriquecieron el intercambio sobre temas estratégicos para la actividad comercial.

Por su parte, el titular de MMI, José González expresó su “sincero agradecimiento por la presencia y participación de las compañeras y compañeros que, con gran compromiso, viajaron desde distintos puntos del país y realizaron un esfuerzo significativo para estar presentes en Buenos Aires”.

“Agradezco especialmente a los dirigentes Guillermo Bianchi, Hugo Gatti, César Guerrero, Miguel Mamaní, Víctor Paz, Daniel Ruberto y Miguel Santellán, cuya colaboración resultó fundamental para la realización de este Encuentro. Asimismo, extiendo un especial reconocimiento al Sindicato de Empleados de Comercio de Capital Federal por haber facilitado las instalaciones de Parque Norte, un espacio clave que permitió llevar adelante esta jornada de manera exitosa”, remarcó.

Finalmente, González afirmó que “los desafíos que enfrentamos no representan un final, sino un nuevo capítulo en una larga y sostenida lucha: una oportunidad para demostrar que la organización colectiva sabe adaptarse, resistir y transformar”.