Clorinda: Atacó a un hombre con un destornillador y terminó preso

El rápido accionar policial y la colaboración de los vecinos permitieron esclarecer el caso

Efectivos de la Comisaría Territorios Nacionales detuvieron a un hombre de 41 años por atacar a otro con un destornillador, mientras que el herido está internado en el Hospital “Dr. Cruz Felipe Arnedo” de Clorinda.

Alrededor de las 18:00 horas del martes último, los policías tomaron conocimiento del caso y de inmediato acudieron a verificar el requerimiento ocurrido en el barrio 742 Viviendas.

Tras las averiguaciones, se estableció que el atacante le asestó a la víctima puntazos a la altura del cuello y el tórax.

Gracias a la participación ciudadana, detuvieron al agresor y secuestraron el destornillador utilizado para la consumación del hecho.

El lesionado fue trasladado en ambulancia hasta el mencionado hospital, donde recibió asistencia médica.

La situación fue informada a la jueza de Instrucción y Correccional N° 1, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia, Dra. Mariela Portales, quien direccionó el procedimiento.

El imputado fue notificado de su situación legal y permanece alojado en una de las celdas de la Unidad Penitenciaria Nº 5; mientras que se inició una causa judicial por el delito de “Tentativa de Homicidio”, con intervención de la Justicia.



