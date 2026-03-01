Motociclista sufrió lesiones graves al chocar con una camioneta estacionada

• Ocurrió frente a la manzana 18 del barrio Eva Perón

El conductor de una motocicleta resultó gravemente herido al protagonizar un choque con una camioneta Ford Ranger estacionada y permanece internado en el Hospital Central.

Personal de la Subcomisaría República Argentina tomó conocimiento del hecho, alrededor de las 1:30 horas de este domingo, registrado frente a la manzana 18 del barrio Eva Perón.

En el lugar, los efectivos constataron que un hombre se desplazaba al mando de una motocicleta Zanella por avenida Soldado Formoseño, en sentido de circulación Norte-Sur y, por causas que se tratan de establecer, impactó contra la camioneta estacionada en el mismo sentido.

Como consecuencia del impacto, el conductor perdió la estabilidad del rodado, cayó sobre la cinta asfáltica y sufrió lesiones de consideración.

Luego, el equipo médico del SIPEC llegó en una ambulancia, brindó asistencia al motociclista y lo trasladó hasta el Distrital Ocho, desde donde se lo derivó al Hospital Central.

Integrantes de la Delegación de Policía Científica realizaron las actuaciones en el lugar del siniestro, mientras que el hombre permanece internado con heridas de gravedad.

Por el caso, se dio intervención al Juzgado de Instrucción y Correccional en turno, mientras que el rodado quedó secuestrado.