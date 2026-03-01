Ultimas Noticias

Detuvieron al presunto autor de un robo millonario

El ilícito sucedió en un conocido comercio del barrio Sagrado Corazón de María


Tras una prolija labor investigativa, efectivos de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales detuvieron a un hombre de 34 años imputado en el robo de una importante suma de dinero de un comercio del barrio Sagrado Corazón de María, de la ciudad de Formosa.

A raíz del caso, los investigadores desplegaron un exhaustivo análisis de las cámaras de seguridad de la zona e identificaron a un sujeto, con frondosos antecedentes delictivos, como el principal sospechoso.

Luego, el procedimiento se concretó alrededor de las 14:00 horas del sábado último, en la intersección de la calle Juan José Silva y Quinta, donde lo aprehendieron.

El malviviente, momentos antes de su captura, ingresó a un domicilio particular de la zona, ocasionó daños materiales e intentó darse a la fuga.

En el lugar, se labraron las actuaciones procesales con personal de Policía Científica y todo fue trasladado hasta la dependencia policial.

En la unidad operativa, el detenido fue notificado de su situación legal en dos causas judiciales de robo y daño, por lo que todo quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno. (Con foto).