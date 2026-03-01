Detuvieron al presunto autor de un robo millonario

• El ilícito sucedió en un conocido comercio del barrio Sagrado Corazón de María

Tras una prolija labor investigativa, efectivos de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales detuvieron a un hombre de 34 años imputado en el robo de una importante suma de dinero de un comercio del barrio Sagrado Corazón de María, de la ciudad de Formosa.

A raíz del caso, los investigadores desplegaron un exhaustivo análisis de las cámaras de seguridad de la zona e identificaron a un sujeto, con frondosos antecedentes delictivos, como el principal sospechoso.

Luego, el procedimiento se concretó alrededor de las 14:00 horas del sábado último, en la intersección de la calle Juan José Silva y Quinta, donde lo aprehendieron.

El malviviente, momentos antes de su captura, ingresó a un domicilio particular de la zona, ocasionó daños materiales e intentó darse a la fuga.

En el lugar, se labraron las actuaciones procesales con personal de Policía Científica y todo fue trasladado hasta la dependencia policial.

En la unidad operativa, el detenido fue notificado de su situación legal en dos causas judiciales de robo y daño, por lo que todo quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno. (Con foto).







