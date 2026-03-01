Laguna Blanca: Anularon dos centros de distribución de drogas

• Las requisas se concretaron en los barrios San Miguel y Belgrano

Integrantes de la Dirección General Drogas Peligrosas y Delegación Laguna Blanca concretaron dos allanamientos que culminaron con la detención de un hombre y el secuestro de cuatro celulares, cocaína, balanza, dinero, retazos de polietileno utilizados para el almacenamiento de la droga, entre otros elementos de interés.

El trabajo de campo fue en el marco investigativo por la presunta comercialización de estupefacientes al menudeo.

Tras varios meses de trabajo, los elementos de pruebas fueron analizadas por el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Segunda Circunscripción Judicial, y ordenó las requisas.

Los mandatos judiciales se concretaron a las 8:00 horas del viernes último, en dos inmuebles ubicados en los barrios San Miguel y Belgrano, estuvieron a cargo de los policías antinarcóticos, más la colaboración de integrantes del Grupo de Intervención Especial, Grupo Especial de Operaciones, Unidad Regional Cuatro y la Comisaría de Laguna Blanca.

Durante los allanamientos secuestraron una bolsa que contenía cocaína de las que se pueden obtener más de 140 dosis, balanza gramera de precisión en funcionamiento con restos de cocaína, dinero en pesos, gran cantidad de bolsas de polietileno utilizados para el almacenamiento de la droga y un teléfono celular, entre otros elementos de interés.

Además, detuvieron a un hombre de 28 años, sindicado como responsable de la actividad ilícita.

También demoraron a una mujer de 47 años, quien, según la orden de la jueza de turno, la misma fue notificada de su situación procesal implicada en la causa judicial por infracción a la Ley Nacional N° 23.737 y permanece en su vivienda, a disposición de la Justicia provincial.

Tanto el detenido como los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de las autoridades judiciales.