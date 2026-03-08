Mientras la Nación recorta el acceso a los medicamentos, Formosa los produce en el laboratorio provincial Laformed

Así, mientras a nivel país se ve el impacto de las políticas de ajuste en el sistema sanitario, la provincia apuesta a fortalecer su capacidad de producción farmacéutica como una forma de proteger la salud de la población y garantizar el acceso a edicamentos esenciales.

A través del laboratorio provincial Laformed, Formosa produce medicamentos esenciales para tratar enfermedades cardiovasculares y otras patologías de alta demanda. La estrategia busca garantizar el acceso a tratamientos en el sistema público, en un contexto nacional atravesado por recortes en salud impulsados por el Gobierno del presidente Javier Milei, impactando en la cobertura de medicamentos para jubilados y adultos mayores.

En un contexto nacional marcado por recortes presupuestarios y crecientes dificultades para acceder a tratamientos médicos, la provincia de Formosa fortalece su política de soberanía sanitaria mediante la producción de medicamentos en el laboratorio provincial Laformed.





La iniciativa busca garantizar la provisión de fármacos esenciales para la población y asegurar que los adultos mayores formoseños puedan sostener sus tratamientos frente a la crisis que atraviesa el sistema de salud a nivel nacional.

Desde el laboratorio provincial se elaboran medicamentos de alta demanda en el sistema público. Estos fármacos son producidos por profesionales formoseños y forman parte de una estrategia que prioriza la producción local para asegurar el abastecimiento permanente.

Entre los principales logros de esta política sanitaria se destaca la producción de medicamentos para controlar la presión arterial y enfermedades cardiovasculares, que son comunes entre las personas mayores. Durante 2025 se elaboraron 348.730 comprimidos de Amlodipina, 90.300 comprimidos de Enalapril 5 mg y 25.090 comprimidos de Enalapril 20 mg.

Además, el sistema público provincial produjo 1.250.040 comprimidos de ibuprofeno y 714.900 comprimidos de paracetamol, lo que permite reforzar la disponibilidad de analgésicos y antipiréticos en hospitales y centros de salud.

Soberanía sanitaria como decisión política

La estrategia sanitaria de la provincia se basa en el uso de recursos provinciales para impulsar la producción local de medicamentos. De esta manera, se busca reducir la dependencia de proveedores externos y garantizar el stock necesario en el sistema público de salud, que en este caso ayuda a proteger a las personas mayores.

Este enfoque cobra mayor relevancia en el actual escenario nacional. De acuerdo con el Anuario de Estadísticas Vitales, en 2024 se registraron 21.276 fallecimientos más que en 2023 entre personas mayores de 65 años, lo que representa un incremento cercano al 9,5% en la mortalidad de este grupo etario.

Especialistas vinculan esta situación con la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones —estimada en 27,4%— y con las restricciones implementadas en el PAMI, que dejaron sin cobertura de medicamentos gratuitos a aproximadamente 3 millones de jubilados.

El médico sanitarista Oscar Atienza advirtió que la falta de medicación para enfermedades crónicas, como la hipertensión, puede derivar en consecuencias graves como infartos o accidentes cerebrovasculares (ACV), aumentando el riesgo de mortalidad en los sectores más vulnerables. A esto se suma el desabastecimiento registrado en farmacias de distintas provincias debido a demoras en los pagos a proveedores.

En este contexto, desde Formosa sostienen que la producción pública de medicamentos constituye una herramienta clave para garantizar el derecho a la salud. La inversión en ciencia médica, infraestructura y un laboratorio propio permite asegurar el acceso a tratamientos esenciales.

Así, mientras a nivel país se ve el impacto de las políticas de ajuste en el sistema sanitario, la provincia apuesta a fortalecer su capacidad de producción farmacéutica como una forma de proteger la salud de la población y garantizar el acceso a medicamentos esenciales.



