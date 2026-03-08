La Agencia de Desarrollo Empresarial presentará su Programa de Capacitaciones y Entrenamiento Empresarial 2026

Desde el Gobierno de la provincia de Formosa, en conjunto con la Subsecretaria de Desarrollo Económico y la Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE), presentarán el próximo martes 17, a las 10 horas, en el Galpón “G”, el Programa de Capacitaciones y Entrenamiento Empresarial 2026.

Se trata de una propuesta integral orientada a fortalecer las capacidades de emprendedores y de pequeñas y medianas empresas de la provincia.

El programa incluye un ciclo de formaciones estratégicas en innovación, gestión empresarial, transformación digital y crecimiento sostenible, con el objetivo de brindar herramientas concretas que permitan mejorar la competitividad, optimizar procesos y potenciar el desarrollo productivo local.

Al respecto, el gerente de la ADE, el contador Guillermo Arévalo, remarcó sobre la importancia de generar estos espacios de formación continua frente a los nuevos desafíos del contexto económico.

“Creemos firmemente que la capacitación es una herramienta clave para el crecimiento. Este programa está diseñado para acompañar a emprendedores y pymes en la incorporación de nuevas herramientas de gestión, tecnología e innovación, promoviendo un desarrollo sostenible y competitivo”, señaló.

“Desde la Agencia de Desarrollo acompañamos al sector, escuchando sus necesidades y generando propuestas concretas que impulsen su fortalecimiento. Apostamos a la transformación digital y a la innovación como pilares del crecimiento sostenible en nuestra provincia”, dijo Arévalo.

Las capacitaciones estarán a cargo de especialistas locales en cada temática y combinarán modalidades presenciales y virtuales, facilitando el acceso a participantes de distintos puntos de la provincia.

El cronograma completo y los requisitos de inscripción estarán disponibles a través de los canales oficiales de la Agencia.








