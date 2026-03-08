El Gobierno de Formosa impulsa el desarrollo productivo y sostenible de los vinalares con jornadas integrales en el interior

Así, consolida un nuevo esquema industrial que posiciona a la provincia a la vanguardia de la producción sustentable.

El Gobierno de la provincia de Formosa llevó adelante las “Jornadas Integrales para el Desarrollo Productivo y Sostenible de Vinalares”, una serie de encuentros técnicos destinados a productores, jóvenes profesionales y autoridades locales.

El objetivo central fue brindar herramientas concretas para el aprovechamiento sostenible del vinal como insumo estratégico para la planta Fermosa Biosiderúrgica. Así, consolida un nuevo esquema industrial que posiciona a la provincia a la vanguardia de la producción sustentable.

Las actividades contaron con un equipo multidisciplinario, a través de la Subsecretaría de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental, junto a la Dirección de Registro, Control y Fiscalización; por otro lado, el Polo Científico y Tecnológico, el Registro de la Propiedad Inmueble, el Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales y el Banco Formosa S.A., sumando el apoyo estratégico de cada Municipio y Comisión de Fomento visitada.

El despliegue territorial fue extenso y permitió un diálogo directo en las localidades de Pozo del Tigre, Estanislao del Campo, Ibarreta, Comandante Fontana, Palo Santo, Pirané, Villa General Güemes, General Manuel Belgrano, Posta Cambio Zalazar, Fortín Lugones y San Martín Dos.

En estos puntos se convocó a una población diversa que superó los 400 participantes, incluyendo también a productores de zonas aledañas como Misión Tacaaglé, además de representantes de comunidades aborígenes.

Durante el desarrollo de los encuentros, los equipos técnicos profundizaron en el funcionamiento de la planta de biosiderurgia y la producción estimada de "arrabio verde", explicando detalladamente los insumos forestales requeridos (leña y carbón de vinal) y el potencial de exportación de los subproductos.

En este sentido, se capacitó a los asistentes en la modernización administrativa mediante el uso de la aplicación ONDA BIO para la gestión digital de permisos, y se abordó de manera integral el circuito administrativo para tramitar el permiso de aprovechamiento de vinalares.

Un aspecto clave de las jornadas fue el asesoramiento personalizado brindado por el Registro de la Propiedad Inmueble y el Instituto de Tierras Fiscales sobre la situación dominial de los predios, requisito fundamental para que los productores puedan insertarse formalmente en el programa.

Las autoridades municipales, entre ellas, los intendentes y presidentes de Comisiones de Fomento, coincidieron en destacar que esta política de Estado no solo busca la eficiencia industrial, sino que es una herramienta transformadora para generar empleo genuino y arraigo en cada comunidad formoseña.

El cierre de este ciclo de visitas dejó como saldo un marcado interés de los productores por las especificaciones técnicas; las capacitaciones en el Manejo Sostenible de Vinalares destinada a técnicos, y el uso de un nuevo sistema de gestión para la tramitación de los permisos de aprovechamiento.



