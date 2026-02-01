Ibáñez valoró los anuncios de obras del Gobernador: “Una administración ordenada permite estas cosas”

Se trata de la puesta en marcha del ciclotrón, el sistema de distribución de agua y un conducto pluvial. El titular de Economía expresó, también, su preocupación por “la tremenda recesión que tenemos”.

Luego de participar de la 53° Apertura de Sesiones Ordinarias en la Legislatura de Formosa, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, conversó con AGENFOR y puso en valor los anuncios de tres obras que realizó el gobernador Gildo Insfrán en ese marco, al mismo tiempo que consideró que es posible por “una administración ordenada”.

Al tomar la palabra, puso el foco en la “caída de los recursos fiscales que le pega a las provincias y a todos los municipios de la Argentina” y consideró que es consecuencia de la “tremenda recesión que tenemos”.

“Entonces, la inflación no se para y la recesión tampoco; y esto es muy, muy preocupante”, expresó.

En ese sentido, el funcionario puso en valor el anuncio de Insfrán de continuar, con Fondos Propios, con tres obras relevantes para la provincia: la puesta en marcha del ciclotrón en el Centro de Medicina Nuclear; la ampliación del sistema de distribución de agua para los barrios de la zona suroeste de la ciudad de Formosa, y el conducto pluvial de la cuenca Cincuentenario, sobre la avenida 28 de Junio, destinado a mitigar los anegamientos en ese sector de la capital.

Respecto a la primera, Ibáñez dijo que, con ella, se podrán producir radiofármacos en Formosa y aseguró que “no se hacen fuera de Buenos Aires y Córdoba, en toda Argentina”, de hecho, “no se fabrican en la República de Paraguay”, por lo que, consideró: “Tenemos un mercado muy bueno para eso”.

En cuanto sistema de distribución de agua, sostuvo que es “importantísima” y recordó que está paralizada porque “desapareció el organismo nacional con el cual financiábamos, que era el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOSA)”.

“Es un acueducto muy, muy grande que hacíamos conjuntamente con la Nación. Está paralizado pero el Gobernador manifestó que se va a continuar”, indicó; y añadió que, junto con el conducto pluvial que arranca en la avenida Pueyrredón de la ciudad capital, son de “gran magnitud”.

En otro orden, Ibáñez destacó las inversiones del sector privado a las que hizo alusión Insfrán en su discurso y señaló que la empresa Adecoagro cuenta con una estancia que está sobre el río Paraguay con “ocho mil hectáreas de arroz y este año va a llegar a 11 mil”.

“Una inversión de más de 17 millones de dólares. Adecoagro es una de las grandes productoras, uno de los monstruos que tenemos en la Argentina”, aseveró.

El otro ejemplo que nombró Insfrán fue Agro Cotton, ubicada entre Pozo del Mortero y Laguna Yema, que produce colza y cáñamo, “que no se hacía en Formosa” y, está apostando fuertemente al poroto mung, que acá también era desconocido”.

“Nos decía la gente de Agro Cotton que lo que tiene de importante este poroto es que vale tres veces lo que vale la soja. Y eso está siendo allí”, explicó.

Y agregó: “Después señaló las inversiones industriales como, por ejemplo, la inversión que está haciendo Cloronor en el Parque Industrial, más de tres millones de dólares; la que está haciendo el ingeniero Canavecio; la de El Colorado en dos fábricas y varias más”.

En este punto, Ibáñez celebró que, en Formosa, “hay una inversión privada importantísima en un momento que en la Argentina cierran fábricas todos los días”.

Por último, aseveró que “los ejemplos que dio el Gobernador hablan por sí solos” y consideró que esta inversión privada sumada a la que está ocurriendo con los parques solares, es “muy importante” y “genera puestos de trabajo”.







