Mes de la Mujer: Se realizó un torneo de vóley femenino y mixto en Boca Riacho Pilagá

Esta propuesta deportiva, contó con la participación de equipos locales de mujeres y mixtos de Mojón Fierro, Formosa y Colonia Pastoril. También, se llevaron a cabo sorteos, presentes conmemorativos por el 8M y premiación a los primeros puestos.

En la mañana del sábado 14, en el marco del Mes de la Mujer, la Secretaría de la Mujer y el Espacio de Acompañamiento Comunitario Mojón de Fierro, realizaron un torneo de vóley femenino y mixto en Boca Riacho Pilagá.

Acompañaron la actividad la ministra de la Comunidad, la licenciada Gloria Giménez y la secretaria de la Mujer, la licenciada Patricia Hermosilla.

De la propuesta, participaron equipos locales de mujeres y mixtos de Mojón Fierro, Formosa y Colonia Pastoril. El encuentro se caracterizó por la alegría, esfuerzo y dedicación de las participantes en la cancha.

Además, se llevaron a cabo sorteos, presentes conmemorativos por el 8M y premiación a los primeros puestos.

De esta manera, cabe destacar que el deporte y la recreación en la provincia es una política de Estado para el Gobierno de Formosa, conducido por el doctor Gildo Insfrán, y una herramienta fundamental para afianzar lazos comunitarios en clave de género.



