Planifican el primer remate feria en el paraje El Quemado Nuevo

Desde el Gobierno de Formosa se apunta a lograr una rentabilidad en la comercialización de terneros, como en cualquier otra categoría de invernada, para así también dar salida y aliviar los campos antes del invierno.

En declaraciones que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el subsecretario de la Producción Sustentable, el ingeniero Nazareno García Labarthe, adelantó que se está trabajando en lo que será el primer remate feria en el paraje El Quemado Nuevo, una pequeña comunidad ubicada en el oeste provincial, jurisdicción de Laguna Yema.

En ese sentido, indicó que desde el Gobierno de Formosa se planifica e impulsa el remate con el objetivo de “los pequeños productores puedan vender a un buen precio”.

A eso se apunta, puesto que allí la venta es en forma directa, sin “intermediación alguna”, ya que planteó que, “muchas veces, se aprovechan de la informalidad de los productores, o quizás la falta de posibilidad de poder trasladar su producción a otros remates que están más alejados”, y así, “terminan vendiendo incluso a la mitad del precio de lo que se suele vender en este tipo de eventos”.

En esto “estamos trabajando desde el Ministerio de la Producción y Ambiente, otros organismos provinciales y los Municipios de cada uno de los lugares, a los fines de darles esa posibilidad a los pequeños productores de acercar la mayor cantidad de plazas a lo largo de toda la provincia”.

En síntesis, “buscamos que puedan ofrecer sus terneros, como cualquier otra categoría de invernada, para que les puedan dar salida, entonces así descargar los campos antes del invierno”, explicó, lo cual posibilitará también que “las vacas no se resientan”, concluyó.



