La DPV no cesa su accionar en distintos puntos de la provincia

Los trabajos se concretan con fondos propios del Tesoro Provincial, ante la paralización de las obras públicas nacionales, decisión que adoptó el líder libertario Javier Milei al llegar a la Presidencia de la Nación.

El Gobierno de Formosa, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), sigue realizando, con financiamiento propio, trabajos de mantenimiento y obras necesarias en distintos puntos de la geografía provincial con el fin de continuar afianzando el crecimiento.

Por ejemplo, cabe señalar las tareas de adecuación y refuerzo del anillo defensivo de la comunidad de Campo del Cielo, luego de que en enero de este año se elevaran y ensancharan las barreras de protección ante la crecida estacional del río Pilcomayo.

Del mismo modo, la optimización de caminos vecinales, instalando tubos de alcantarilla en zonas bajas para prevenir cortes por anegamientos durante la temporada de lluvias, lo cual se llevó a cabo en el primer mes de este año en el paraje San Marcos, jurisdicción de Punta del Agua, a 50 kilómetros de la localidad de Las Lomitas.

En la Capital

En la ciudad capital avanza la pavimentación de la calle Martín Rodríguez en el barrio Virgen del Rosario. Sobre ello habló con la Agencia de Noticias Formosa el administrador general de la DPV, el ingeniero Javier Caffa.

“En estos momentos se encuentra culminada hasta la calle Salta y en días será habilitada”, informó, al mismo tiempo que indicó que de esta manera “se logra tener un circuito de tránsito desde la Avenida Arturo Frondizi hasta la intersección de la calle Salta”.

En este sentido, indicó que se encuentran trabajando “en los últimos detalles de sumideros y que se está demoliendo el antiguo pavimento, removiendo todos los escombros para avanzar primero con la parte de desagüe pluvial y después con la parte de pavimentación”.

También, precisó que “se está trabajando en un segundo frente que está entre la calle Yrigoyen y Don Bosco, y ya se ha culminado toda la parte del conducto del desagüe pluvial, que va justamente debajo de la calzada, y se está avanzando fuertemente en lo que es el paquete estructural”.

“Ya se hizo el suelo de cemento, el RDC y próximamente se iniciará con la colocación del hormigón entre Irigoyen y Don Bosco”, acentuó.

Finalmente, remarcó que “todas estas obras se ejecutan con un esfuerzo muy importante del Gobierno provincial, y se hacen en base a la necesidad y a una planificación”, cerró.



