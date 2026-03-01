Los casos positivos de dengue se mantuvieron sin mayores cambios esta semana

Ante las lluvias de los últimos días, solicitan a la comunidad mantener las medidas preventivas para evitar la formación de criaderos del mosquito Aedes aegypti.

De acuerdo al parte informativo de la Estrategia de Gestión Integrada de Dengue, difundido este sábado 7, en la última semana se realizaron 4997 test de vigilancia y búsqueda activa de casos febriles, de los cuales siete resultaron positivos.

En Pozo del Tigre se registraron dos casos, mientras que uno se dio en las localidades de Formosa Capital, Las Lomitas, Laguna Blanca, San Martín Dos y El Espinillo.

Del mismo modo, se informó que no hay pacientes internados actualmente en hospitales de tercer nivel de complejidad de la ciudad capital, como tampoco pacientes tratados con transfusión de hemocomponentes provistos por el Centro Provincial de Hemoterapia, ni hemocomponentes transfundidos ni fallecidos por dengue.

En tanto, las llamadas telefónicas diarias de seguimiento clínico diario a pacientes con la enfermedad fueron 46.

El total casos diagnosticados desde el 1º de enero de 2026 a la fecha es 47, el serotipo viral circulante es el DEN 2 y no hubo muertes por dengue.

En cuanto a las acciones de control focal domiciliario y de protección personal, las viviendas con control focal realizado (bloqueadas) fueron 2772, las visitadas 4618, las que se encontraban cerradas 1408, en las que se negó el ingreso a la brigada sanitaria 488 y en las que se erradicaron larvas del mosquito 162.

Finalmente, la provisión de repelentes y larvicidas fabricados por el Laboratorio Provincial Laformed alcanzó los 2772 y en la logística implementada para las acciones de control del Aedes aegypti hubo 359 personas afectadas al control del mosquito.



