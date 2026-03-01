Ibáñez cuestionó el discurso de Milei y advirtió sobre una “negación de la realidad” económica

“Hay una recesión muy grande, muy profunda, tremenda, que genera desempleo, cierres de fábricas todos los días”, así como una fuerte caída del consumo, advirtió.

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, el doctor Jorge Ibáñez, criticó el mensaje presidencial ante el Congreso, alertó sobre una profunda recesión con fuerte caída del consumo y sostuvo que la reforma laboral “no generará empleo”, sino que beneficiará a grandes empresas.

En declaraciones recabadas por la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el titular de Economía se refirió al mensaje brindado por el presidente Javier Milei en el Congreso durante la apertura de sesiones ordinarias y expresó duras críticas tanto por el tono del discurso como por el diagnóstico de la situación económica del país.

“En primer lugar, yo no comparto, no me gusta el estilo del presidente Milei de insultar, de agraviar a todos aquellos que piensan distinto a él. Creo que hizo un show televisivo en su discurso”, afirmó el funcionario provincial. Sin embargo, aclaró que “lo más importante tal vez no son las formas”, sino lo que consideró una negación de la crisis actual.

“Izquierda, derecha, no importa. Lo más importante, creo, es que niega la realidad. No habla de lo que está ocurriendo. Hay una recesión muy grande, muy profunda, tremenda, que genera desempleo, cierres de fábricas todos los días. No habla de eso”, sostuvo.

En esa línea, Ibáñez advirtió que la situación es preocupante porque, al desconocer el problema, tampoco se plantean soluciones. “Al negar la realidad, tampoco les está dando a los argentinos ningún remedio para solucionar esto, para reactivar la economía. Parece que eso es lo más preocupante”, subrayó.

El ministro puso el foco en la fuerte caída del consumo. “Este mes comparado con el mismo mes del año pasado es 8,3% abajo. Pero lo más delicado es que comparado con el mes anterior, febrero con enero, es 9,4%. Es tremenda la caída del consumo. Y eso es porque no hay plata. Porque la gente está desocupada o tiene un sueldo que no le alcanza para llegar al 10 del mes”, detalló.

Asimismo, mencionó el cierre de comercios y empresas de distinta escala: “Están cerrando comercios desde los kioscos más pequeños hasta las grandes fábricas como FATE”, en referencia a la icónica empresa nacional de neumáticos con 86 años de historia.

Para Ibáñez, la falta de referencias a esta situación en el mensaje presidencial configura “una suerte de realidad paralela”. Además, explicó que la caída del consumo impacta de lleno en las finanzas provinciales y municipales: “Al caerse el consumo, al caerse el IVA, que es el impuesto principal del cual se nutre la coparticipación federal de impuestos, de IVA y de Ganancias, cae la coparticipación para todas las provincias y para todos los municipios. Y eso es muy delicado”.

Consultado sobre el impacto que tendría en la generación de empleo la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, el ministro fue categórico: “Yo creo que ninguno. Creo que la reforma laboral no está hecha para generar empleo, para generar puestos de trabajo, sino está hecha para las grandes empresas”.

En ese sentido, cuestionó particularmente el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). “Le van a financiar los despidos a las grandes empresas con el dinero de los jubilados, de ANSES, el Fondo de Garantía Solidaria. Eso es una barbaridad. Ese fondo es de los jubilados, no es para financiar despidos de las grandes empresas”, concluyó.



