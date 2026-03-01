“Mientras la Nación nos ahoga con recortes, Formosa responde con un aumento que ninguna provincia se anima a dar”

“Formosa, junto a Catamarca y Santiago del Estero, son las provincias que entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, ofrecieron los mayores aumentos al sector docente”, destacó la funcionaria del Ministerio de Cultura y Educación.

En un contexto adverso en el cual la Argentina atraviesa una recesión que golpea de lleno a las economías provinciales, la inflación acumula ocho meses consecutivos al alza y Formosa enfrenta además una sangría de recursos sin precedentes, con más de $400 mil millones perdidos desde la asunción de Javier Milei, el gobernador Gildo Insfrán anunció un incremento salarial del 14% en dos tramos —7% en marzo y 7% en abril—, llevando el mínimo garantizado de bolsillo a $1.000.000 y posicionando a Formosa como la segunda provincia con el aumento más importante del país en lo que va de 2026.

Patricia Pastor, directora de Planeamiento Educativo, opinó sobre el aumento y sostuvo que “lo recibimos con reconocimiento y con plena conciencia del esfuerzo que implica. Estamos hablando de una provincia que desde que asumió Milei viene financiando con recursos propios lo que la Nación se niega a girar. Más de $400.000 millones que no llegaron, entre deudas impagas y recortes que el Gobierno nacional nos viene aplicando”.

Valoró que, a pesar de todo eso, “el gobernador Insfrán da un aumento del 14%, con un mínimo de bolsillo de $1.000.000. Eso no es poca cosa: es el segundo incremento más importante de todo el país en 2026. Formosa, junto a Catamarca y Santiago del Estero, son las provincias que entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, ofrecieron los mayores aumentos al sector docente”.

Consultada sobre cómo es posible este aumento dado el contexto, Pastor opinó que “esa es justamente la pregunta que habría que hacerle a los que critican sin mirar los números. Formosa mantiene su superávit fiscal. No estamos hablando de una provincia que reparte lo que no tiene y después no puede pagar los sueldos. Acá se pagan los sueldos, se sostiene la obra pública, se garantizan los medicamentos y la atención sanitaria, y los comedores escolares siguen funcionando con normalidad. Eso es administración responsable. Eso es lo que permite dar este aumento sin hipotecar el futuro”.

Sobre el cuestionamiento de la oposición local, Pastor manifestó que “les diría que se tomen el trabajo de revisar los números antes de hablar. La oposición dice que el 14% es poco, sin mirar el contexto. Entonces, expliquen por qué los mismos dirigentes que hacen esa crítica no dicen nada cuando Chaco —un Gobierno que ellos defienden— otorgó un 5% en dos cuotas. O cuando Corrientes —otro de sus Gobiernos de referencia— llegó apenas al 6%. ¿Por qué ese silencio? ¿Por qué lo que es ‘poco’ en Formosa, no les parece poco en otras provincias del mismo signo político que ellos apoyan? ¿O por qué no les parece poco el piso salarial docente que estableció la Nación?”, planteó.

Y agregó que “el Gobierno de Formosa ya lleva varios años consecutivos por encima del promedio nacional en materia de incrementos salariales. Eso no es un accidente ni un favor: es una política de Estado sostenida en el tiempo. Y la oposición lo sabe. Por eso la crítica suena tan forzada: no tiene sustento en los datos ni en la comparación con el resto del país”.

Sobre el impacto del incremento en el bolsillo de los trabajadores, Pastor sostuvo que “para los trabajadores que cobran su sueldo a fin de mes y ven cómo los precios no paran, cada punto de aumento importa. No resuelve todo, nadie dice eso, pero sí es una señal clara de que hay un Gobierno provincial que los prioriza. Que, en el medio de una crisis nacional, con la Nación recortando fondos desde que asumió Milei y el costo de vida subiendo, hay un Gobernador del otro lado de la mesa que reconoce el trabajo docente. Eso también tiene un valor que va más allá de los números”.

Para finalizar, Pastor dijo que el aumento debe también observarse en el marco de otras políticas públicas sostenidas como la educación y la salud. En ese sentido, opinó que “los servicios públicos de Formosa, empezando por la salud, hablan por sí solos. Hay quienes durante años se han dedicado a criticar al Estado en general y al sistema de salud pública provincial en particular. Viven diciendo que no funcionan, que son deficientes, que no sirven. Pero son curiosamente los mismos que, cuando necesitan ellos mismos o un familiar es el sistema público de salud de Formosa el que les da respuesta. En ese sentido, vale mencionar también, la libreta de salud escolar, nuestros estudiantes tienen control médico periódico en sus escuelas como parte de una política pública articulada y sistemática”.

“Eso dice más de la realidad del sistema sanitario formoseño que cualquier discurso. Y ese sistema se sostiene porque hay decisión política de garantizar los recursos, los medicamentos y el personal. Lo mismo que hoy hace posible el aumento salarial: gestión ordenada, superávit y prioridades claras”, cerró.



