Lo detuvieron por un pedido de captura activo y establecieron que registraba otras causas cuando era menor de edad

Se verificaron sus antecedentes judiciales y contravencionales

Efectivos de la fuerza provincial detuvieron a un joven de 18 años, involucrado en varias causas ante la Justicia.

Más de 20 causas están registradas desde cuando era menor de edad, por delitos de "lesiones, amenazas, daño, resistencia contra la autoridad, robo, amenazas con el uso de arma de fuego, entre otros".

La intervención sucedió este miércoles por la madrugada, cuando integrantes de la Delegación Lote 110-111 realizaban operativos de seguridad ciudadana y lo identificaron al hombre.

Al consultar por sus datos, se constató que el mismo se encontraba involucrado en una causa registrada en la Comisaría Novena.

Además, al corroborar más datos, se detectó que posee antecedentes en varias causas judiciales y contravencionales, anteriores a cumplir la mayoría de edad.

El mismo fue trasladado hasta la dependencia policial, se le notificó de su situación procesal y quedó a disposición de la Justicia.



