El Programa de Enfermedades Reumáticas e Inmunológicas realizó charla sobre alimentación antiinflamatoria

La misma tuvo lugar en el Hospital Central de Emergencias “Dr. Ramón Carrillo” donde funciona el consultorio del programa y participaron también los servicios de nutrición y de salud mental.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, llevó adelante este miércoles 11 una charla destinada a pacientes y a la comunidad en general denominada “Lo antiinflamatorio también empieza en el plato”, que se realizó en el Hospital Central de Emergencias “Dr. Ramón Carrillo”.

Fue organizada por el Programa de Enfermedades Reumáticas e Inmunológicas en el marco del abordaje integral de enfermedades autoinmunes y contó con la colaboración de los servicios de nutrición y salud mental del mencionado nosocomio.

Estuvo dirigida principalmente a las personas que se encontraban en la sala de espera del hospital, con el objetivo de brindarles información, orientación y conocimientos básicos sobre estas patologías, principalmente las que maneja el programa.

La jefa del programa, la doctora Catalina Gómez, especialista en clínica médica y reumatología, señaló que desde el mismo “se ha organizado el abordaje de enfermedades inmunológicas. En esta primera parte del año con charlas a la comunidad, en conjunto con diferentes servicios y los primeros invitados a participar fueron los de nutrición y salud mental del Hospital Central”.

Indicó que durante la charla se dio a conocer que uno de los síntomas más frecuentes que motiva la consulta médica es el dolor articular, aunque se aclaró que existen otros signos a tener en cuenta. “Si bien son enfermedades reumáticas, su atención requiere del trabajo de un equipo de salud multidisciplinario”, afirmó.

Asimismo, como estrategia fundamental para cuidar la salud integral se destacó la importancia de que las personas se hagan los controles periódicos, incluso cuando no presenten síntomas y no solo cuando tienen una afección o un dolor.

En esta oportunidad, el eje principal estuvo puesto en la alimentación antiinflamatoria, destacando el papel esencial de una nutrición adecuada en el bienestar general.

“Se hizo hincapié en que la alimentación es algo esencial para que estemos saludables, que tenemos que aprender a comer bien, que el plato de comida que llegue a nosotros y a nuestros seres queridos sea lo más saludable posible y que es posible prepararlo con lo que tenemos a nuestro alcance”, expuso.

En ese marco, los profesionales recomendaron priorizar el consumo de frutas y verduras de estación ya que suelen tener un mejor precio y, por lo tanto, son más accesibles. “No tenemos que pensar que comer bien es comer caro, sino que con alimentos disponibles y más accesibles podemos tener una dieta buena y saludable”, aseveró la médica reumatóloga.

Al respecto, hizo notar que el encuentro tuvo una dinámica participativa. Los nutricionistas brindaron ejemplos prácticos de preparaciones con alimentos saludables y respondieron consultas de los asistentes en un intercambio de preguntas y respuestas.

“La charla permitió aclarar conceptos sobre la alimentación antiinflamatoria y tuvo un impacto positivo entre los participantes, lo que generó muchas interconsultas posteriores con el servicio de nutrición”, agregó.

Atenciones

Finalmente, la doctora Gómez informó que el consultorio del Programa de Enfermedades Reumáticas e Inmunológicas funciona en el Hospital Central de Emergencias “Dr. Ramón Carrillo” los días lunes, martes y miércoles con turnos programados.

Además, el equipo realiza salidas mensuales al interior provincial, con visitas a Las Lomitas, Laguna Blanca e Ibarreta, donde brinda atención en los hospitales distritales de cada localidad.







