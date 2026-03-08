Las Universidades Nacionales profundizan el plan de lucha por el financiamiento universitario

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) anunció un plan de lucha con cinco paros de 24 horas (sin asistencia), ante la falta de paritarias y respuestas del Gobierno libertario a los reclamos salariales. Las medidas, que incluyen alerta y movilización, se harán los días 16 y 31 de marzo, así como los días 8, 17 y 23 de abril.

En declaraciones recogidas por AGENFOR, Milcíades Olmedo, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la UNaF (ATUNF), manifestó que “hemos tenido una reunión con 55 compañeros representantes de las Universidades Nacionales en el Consejo Directivo de la FATUN, donde se determinaron acciones directas en defensa de la Universidad pública”.

A partir de ello, “se ha decidido parar cinco días, para llegar al Congreso Nacional, con una nueva marcha federal, ya que el 28 y 29 de abril se va a determinar qué otra medida de fuerza se va a tomar”.

Explicó que estos cinco paros nacionales “es porque no hay paritarias nacionales” ni respuestas del Gobierno del presidente Javier Milei a los reclamos salariales. “Entendemos que si no hay diálogo, no hay conversación para tratar de mejorar el salario de los trabajadores universitarios”, remarcó Olmedo.

Además, advirtió que el desfinanciamiento que se viene aplicando desde que asumió Milei en la Presidencia “afecta muchísimo” a las casas de altos estudios. “El docente que tiene 10 años de antigüedad no supera los $350 mil, lo que quiere decir que está debajo del índice de la pobreza –ejemplificó-. Y el no docente, entre la canasta básica y el índice de la pobreza, no llegamos a la canasta básica”.

Asimismo, aludiendo al aspecto académico, advirtió que “hay muchas carreras que se están cerrando porque no hay una política académica. No hay dinero, entonces no existe la posibilidad de abrir nuevas ofertas”.

En el caso de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), “está ocurriendo lo mismo”, denunció el dirigente gremial. “El rector (Augusto Parmetler) se ha identificado con una política económica que lleva adelante este Gobierno nacional y está perjudicando a mucha gente, en particular a los no docentes”, lamentó, al culminar.



