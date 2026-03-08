Ibáñez instó a ser optimistas porque “hasta en los momentos más difíciles, Formosa ha salido adelante”

El Estado nacional tiene varias deudas con la provincia de Formosa, como por ejemplo, con el sistema previsional.

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, el doctor Jorge Ibáñez, se refirió a las deudas que la Nación tiene con la provincia y cómo la gestión del gobernador Gildo Insfrán hace frente a esta situación adversa, sosteniendo acciones y programas a favor del pueblo.

“La deuda global es de más de 480 mil millones de pesos, siendo el 60% con el sistema previsional”, advirtió el titular de la cartera económica en diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Denunció que desde la gestión del presidente Javier Milei, desde el momento de asumir en 2023, “no envían los fondos que por ley del Congreso de la Nación les corresponden a 13 provincias argentinas que no pasamos la Caja de Previsión Social a la ANSES, aunque aportamos el 15% de la torta primaria de la coparticipación al sistema nacional previsional”.

Y recordó que ante este incumplimiento, se efectuó la presentación judicial correspondiente, la cual se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para su tratamiento, aclarando que el máximo Tribunal “tiene sus tiempos que no son los mismos que el de las necesidades de la gente”.

No obstante, dejó en claro que esta situación “hoy no tiene ninguna consecuencia a nivel provincial, porque el déficit que generan estas sumas que no ingresan a la Caja de Previsión Social son cubiertas por el Tesoro Provincial mediante la decisión del gobernador Insfrán”.

Medicamentos y alimentos

Asimismo, el ministro Ibáñez subrayó que el Gobierno de Formosa “tiene como prioridades el área social, los programas, los salarios de los docentes, la fabricación de medicamentos y de alimentos”, políticas de Estado totalmente contrarias a la de Nación.

Es así que los medicamentos los produce el Estado en su propio laboratorio (Laformed), ubicado en el Parque Industrial, al igual que los alimentos procesados en la fábrica de Nutrifor, subrayó.

“Formosa tiene la visión de un Estado que debe proteger a su pueblo y que tiene que estar presente con políticas activas”, manifestó el funcionario, en contraste con “la visión nacional que todo lo arregla con el mercado”.

Coparticipación

A su vez, en referencia a la coparticipación, enfatizó que “es muy preocupante”, ya que “al 15 de marzo estamos peor que en febrero, y febrero fue peor que enero”.

“Este primer trimestre es muy bravo para todas las provincias, y por ende, para todos los Municipios, porque ellos también reciben la coparticipación”, alertó y ahondó explicando que la misma se derrumba porque “no hay consumo”, a lo que se suma el desplome del IVA.

Lamentó que debido a las políticas libertarias “caen las industrias, las PyMES y no hay obra pública”, de manera que “el escenario es sumamente complicado”. No obstante, hizo la salvedad que existe “una pequeña franja de industriales relacionados con el petróleo, el gas, la minería, el litio y algunas exportadoras del sector del agro” que mantienen e inclusive incrementan sus ganancias gracias a los aceitados vínculos con el Gobierno nacional. “El resto está muy mal”, consignó.

En ese sentido, entendió que “si no cambia de rumbo la política económica del Gobierno nacional, van a venir meses muy bravos”.

Ante esto, instó a “ser optimistas” porque “hasta en los momentos más difíciles, en Formosa hemos salido adelante”.



