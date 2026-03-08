Avanzan los trabajos de desagües cloacales en el barrio Juan Domingo Perón

Las tareas iniciaron el año pasado y se realizan de manera conjunta con la empresa Aguas de Formosa.

El Gobierno de Formosa, a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), continúa trabajando de forma activa en los desagües cloacales del barrio Juan Domingo Perón.

Según se detalló, se trata de una obra de completamiento que busca preservar la salud de los vecinos y mejorar de calidad de vida de cada uno de ellos.

Al respecto, la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) dialogó con el ingeniero Miguel Scribano, a cargo de la Dirección de Planificación del IPV, quien contextualizó recordando que el barrio Juan Domingo Perón surgió después de la inundación de 1983 y, con el correr de los años, posteriormente, “con la ayuda de un Estado presente, como lo es la gestión del gobernador Gildo Insfrán, se logró la construcción de las viviendas y de infraestructura eléctrica, redes de agua potable y vial, pavimento, entre otras”.

Precisó que en estos momentos se ejecuta la segunda instancia de conexión de las viviendas a la red cloacal, teniendo en cuenta que la primera etapa consistió en la conexión de 185 unidades habitacionales.

“Toda esta red cloacal conduce a la nueva planta de tratamientos cloacales que en el 2025 el Gobernador inauguró en el barrio El Porvenir”, subrayó el funcionario.

Por su parte, María del Carmen “Petu” Argañaraz, concejal de la ciudad de Formosa por el Partido Justicialista (PJ) y vicepresidenta del Honorable Concejo Deliberante, también dialogó con esta Agencia y comentó que “desde el año pasado se está hablando con los vecinos sobre la importancia que tiene el desagüe cloacal para erradicar focos de infección y lo que significa en el cuidado de la salud y el mejoramiento de la calidad de vida”.

Por otra parte, pidió a los vecinos “un poco de paciencia porque los trabajos se están realizando con recursos del Gobierno de Formosa”, ante la retirada del Gobierno nacional en la cuestión de las obras públicas, remarcando que “el objetivo de la gestión del gobernador Insfrán es avanzar y, por ende, llevar adelante esta obra”, cerró.



