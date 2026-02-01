Las Lomitas: Capturaron a dos hombres y secuestraron una motocicleta en un procedimiento por robo

• La rápida intervención policial permitió esclarecer el ilícito

Efectivos de la Comisaría Las Lomitas detuvieron a dos hombres y secuestraron una motocicleta, en el marco de una causa judicial por robo registrada en la mencionada localidad.

El hecho se produjo en la madrugada del domingo último, cuando el personal policial acudió ante la denuncia por la sustracción de varios bienes a un adolescente en la vía pública, quien aportó datos y características de los presuntos autores.

Con la información recabada, se implementó un amplio operativo en forma conjunta con personal del Comando Radioeléctrico Policial, efectuándose recorridas preventivas por distintos sectores.

Durante las tareas investigativas, los uniformados observaron a dos sujetos en una zona oscura y las características coincidían con las aportadas por la víctima.

En medio de la identificación, uno de ellos fue rápidamente aprehendido, mientras que el otro se dio a la fuga hacia una zona boscosa.

Al verificar las pertenencias del detenido, constataron que tenía en su poder los bienes denunciados como sustraídos.

También se estableció que una de las dos motocicletas que estaban en el lugar registraba pedido de secuestro en una causa de hurto, razón por la cual ambas terminaron secuestradas en forma preventiva.

Luego se tomó conocimiento sobre el paradero del segundo involucrado y una comisión policial fue hasta el lugar, lo detuvo y trasladó hasta la dependencia policial.

A raíz del caso, se inició una causa judicial por los delitos de “Robo” y “Encubrimiento”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno, por lo que ambos individuos quedaron detenidos y a disposición de la Justicia provincial.



