Detuvieron a un joven acusado de sustraer importante suma de dinero en pesos y dólares a una comerciante

• Fue tras tareas investigativas y análisis de cámaras de seguridad. Continúan las diligencias para dar con el segundo implicado

Integrantes de la Comisaría Seccional Quinta y la brigada de Investigaciones de la Delegación UR-1, aprehendieron a un hombre de 25 años, acusado de participar en la sustracción de una suma importante de dinero en pesos y dólares, más prendas de vestir y otros objetos del interior de una vivienda del barrio Simón Bolívar de esta ciudad.

El hecho ocurrió el domingo último, alrededor de las 3:30 horas, cuando un sujeto ingresó por una ventana ubicada en la parte superior de la vivienda de una comerciante del rubro de la pesca, con ayuda de un cómplice.

De allí sustrajo una mochila, una billetera con documentaciones personales y tarjetas bancarias, además de una importante suma de dinero en pesos y dólares, más un cuchillo de grandes dimensiones.

Luego el personal policial verificó las cámaras de seguridad del inmueble y de domicilios cercanos hasta establecer las características físicas y la vestimenta del autor del ilícito.

En el marco de la investigación, personal de la brigada de la Comisaría Seccional Quinta individualizaron al sospechoso, quien al verse descubierto intentó darse a la fuga por diferentes inmuebles pero fue detenido dentro de una vivienda, cuyos moradores aseguraron no conocerlo y pidieron su retiro del lugar.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial, se lo notificó de su situación legal y quedó a disposición de la Justicia provincial.

La causa continúa su curso, con intervención del Juzgado en turno; mientras siguen las tareas investigativas para detener al segundo implicado.