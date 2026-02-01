Capturaron a dos abigeos y secuestraron más de 50 kilos de carne vacuna

• El procedimiento se realizó sobre la Ruta Provincial Nº 9

Efectivos de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (U.E.A.R.), Sección Kilómetro 142, aprehendieron a dos hombres y secuestraron producto cárnico obtenido en un caso de abigeato.

El procedimiento se concretó el domingo último, a las 20:26 horas, cuando el personal policial interceptó a los individuos que se desplazaban en una motocicleta de 150 cilindradas y llevaban una bolsa cargada con cortes cárnicos.

Como no pudieron justificar la procedencia ni acreditar la legalidad de la carne, se efectuó un amplio rastrillaje en la zona y a unos cinco kilómetros de la ruta se hallaron dos paletas y costillares de un animal vacuno de tamaño mediano, presumiblemente abandonados por los sujetos.

En la continuidad de la investigación, se verificó el acceso a un campo y se encontraron huellas de motocicleta que conducían hasta un corral improvisado, a orillas de una represa, donde había restos de una faena reciente.

A todo esto, en el interior de un espejo de agua se halló el cuero y la cabeza de un torito con una señal perteneciente al arrendatario, más otros elementos compatibles con el producto cárnico secuestrado.

Por su parte, el damnificado manifestó no haber autorizado la faena del animal y se comprometió a radicar la denuncia.

En consecuencia, se procedió al secuestro de la motocicleta y la carne incautada, con la intervención de la Justicia provincial; mientras continúan las tareas investigativas para determinar la posible participación de un tercer involucrado. (Con foto)



