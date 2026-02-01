Caniza dejó inaugurado el periodo ordinario de sesiones del Concejo Deliberante de Clorinda

Fue en la mañana de este domingo 1º de marzo, en la Sesión que fue presidida por la actual presidente del Honorable Concejo Deliberante, la concejal Mónica Acosta.

En el marco de lo establecido por la Ley Nº 1028, desde las 8 horas de este domingo 1º de marzo y luego de su pormenorizado resumen de gestión, Ariel Caniza, intendente de Clorinda, dejó habilitado el período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de la segunda ciudad más importante de la provincia de Formosa.

La ceremonia se realizó en el salón de usos múltiples de la Escuela Primaria Nº 241 “Gral. Manuel Belgrano” y contó con una importante presencia de autoridades del Poder Legislativo y Ejecutivo comunal, de seguridad, docentes, autoridades de instituciones públicas, dirigentes reconocidos y vecinos de diferentes sectores de la ciudad.

Todo se dio inicio cuando la concejal Mónica Acosta recibió en el recinto al mandatario comunal y, luego de un estricto protocolo, la ceremonia continuó con las palabras del intendente Ariel Caniza, quien desarrolló un amplio detalle de gestión realizada en 2025.



