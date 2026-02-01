La decisión de fortalecer salarios sostiene el mercado interno formoseño

El presidente de la Federación Económica de Formosa, Enrique Zanin, destacó el anuncio de aumento salarial dispuesto por el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, señalando que se trata de una medida importante para sostener el consumo y la actividad económica en el actual contexto nacional.

El dirigente empresario señaló que el incremento del 14% en los salarios del sector público provincial durante el primer semestre, junto con la actualización de los sueldos mínimos garantizados y el aumento de las asignaciones familiares, contribuye a fortalecer el mercado interno formoseño.

“Cuando se protege el ingreso de los trabajadores se protege también al comercio, a las pymes y a todo el entramado productivo provincial, porque el salario es uno de los motores principales de la economía local”, afirmó.

Zanin valoró además que estas medidas puedan implementarse a partir de una administración ordenada de los recursos provinciales, destacando que el financiamiento se realizará con recursos corrientes del presupuesto sin recurrir a endeudamiento.

Finalmente, expresó que desde el sector empresarial se reconoce toda política pública que permita sostener la actividad económica, fortalecer el consumo y acompañar el desarrollo productivo de la provincia.