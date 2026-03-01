La Policía encontró en el monte a un hombre que estaba perdido y desorientado

• El trabajo articulado permitió hallarlo en las inmediaciones a un puesto ganadero

Efectivos policiales rescataron a un hombre que ingresó a realizar trabajos de campo en un establecimiento ganadero, ubicado por las rutas provinciales 2 y 14, y que un determinado momento desapareció sin dejar rastros.

Este sábado último, alrededor de las 15:00 horas, un poblador denunció en la Subcomisaría Pastoril que, en medio de sus labores, su acompañante de 40 años ingresó monte adentro y no volvió a salir.

Ante el hecho, una comisión integrada por efectivos de la Unidad Regional Cuatro (UR-4), Jefatura de la Unidad Especial de Asuntos Rurales y Secciones Riacho Negro y la Frontera (UEAR) y de la Comisaría Riacho He He, acudieron al establecimiento ganadero Luz Mala, que tiene una superficie de 3.000 hectáreas, e iniciaron la búsqueda del hombre desaparecido, que incluyó recorridas en la zona a pie y montados a caballo.

El trabajo se extendió hasta las 21:00 horas del sábado y se retomó este domingo temprano, hasta que finalmente, alrededor de las 8:30 horas, integrantes de la comisión policial, lo encontraron en el sector del monte, a uno 1.500 metros de un puesto ganadero. Luego personal médico llegó hasta el lugar, lo asistió y trasladó hasta el Centro de Salud de la localidad de Pastoril.

Los familiares del hombre que estaban en el campo agradecieron a los uniformados por el trabajo realizado.



