La práctica del ajedrez se multiplica con más espacios que enseñan a niños desde los seis años

En el Polideportivo La Paz hay un taller que dicta sus clases los martes con dos horarios, divididos por niveles: Inicial y Avanzado. Quienes estén interesados, pueden sumarse a compartir este juego de estrategia mental, sin importar la edad.

Las Escuelas Comunitarias de Ajedrez son un espacio de encuentro y aprendizaje de un juego que cada vez tiene a más personas interesadas en sumarse. Desde niños hasta adultos mayores lo practican en diferentes barrios de la ciudad de Formosa.

A partir de ese interés fue que en el Polideportivo Social y Cultural del barrio La Paz, ubicado en la calle Joaquín de los Santos 1200, comenzó a funcionar desde el año pasado un taller de ajedrez, que anteriormente estaba en el barrio Venezuela.

El profesor de las Escuelas Comunitarias, Franco Campuzano, informó sobre el dictado de las clases que “son libres y gratuitas”, con una frecuencia semanal, distribuidas en dos grupos, por niveles: Inicial y Avanzado.

“Los martes –precisó- son las clases de ambos grupos, por un lado, en el horario de 18 a 19.15, están los ajedrecistas del Nivel Inicial y, por el otro, el avanzado de 19.15 a 20.30 horas”.

Y agregó que “generalmente, los niños empiezan desde los seis años en adelante” a jugar ajedrez. “Además, hay adolescentes y adultos distribuidos en los dos grupos” que posee la propuesta, quienes son de barrios cercanos al Polideportivo, como Venezuela, La Paz y 2 de Abril.

En ese sentido, subrayó que “estamos muy contentos con la convocatoria” que tiene el taller, destacando especialmente el interés de los niños que, “aproximadamente, son diez los que están participando por cada grupo”.

Igualmente, convocó a “todos a sumarse”, para eso “solamente tienen que acercarse” hasta ese espacio donde también hay otras propuestas más.

Por caso, desde hace mucho tiempo tiene lugar allí la feria de pequeños productores gestionada por el Instituto PAIPPA, donde se comercializa la producción local a buen precio y calidad.

Del mismo modo, entre las propuestas del Polideportivo La Paz está la de danza contemporánea, que comenzará con las clases el próximo martes 3 de marzo. Es dictado por la profesora Elisa Parola.

Se indicó que a partir de los cinco años ya pueden formar parte de esta propuesta artística. Por consultas, los interesados pueden comunicarse al 3704213975.



